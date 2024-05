Habrá Doble Hoy No Circula Este Domingo 19 de Mayo 2024 en CDMX y Edomex: Estos Autos Descansan

Los niveles de contaminación en le aire no cesan y es por ello que este sábado se activó la Fase 1 por Contingencia Ambiental, que como consecuencia trae consigo aplicar el programa Doble Hoy No Circula sobre las calles de la CDMX y el Edomex para este domingo 19 de mayo de 2024. Para que esta noticia no tome desprevenido a nadie, acá te decimos qué carros no circulan mañana.

Recordemos que el Valle de México justo viene de cuatro días seguidos de tener activada la Contingencia Ambiental, debido a la mala calidad del aire que se registraba. Producto de esto, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) mantuvo casi toda la semana el Doble Hoy No Circula.

Hay Contingencia Ambiental este sábado 18 de mayo

Según el último reporte de monitoreo del aire emitido a las 14:00 horas de este sábado 18 de mayo de 2024, se activó la Fase 1 por Contingencia Ambiental en la Ciudad de México y el Estado de México debido al alto índice de contaminantes en el aire. Esto significa que se están implementando medidas para reducir la emisión de ozono y proteger la salud de la población.

Las medidas incluidas para este domingo 19 de mayo de 2024 son la restricción de la circulación de vehículos, por ello es que se aplica el Doble Hoy No Circula, ya que según la CAMe la contingencia se activa cuando el índice de contaminación supera los 150 puntos y en el último reporte los nieves registrados se encuentran en 156 ppb.

¿Qué carros no circulan mañana por el Doble Hoy No Circula 19 de mayo 2024?

Es importante estar atentos a las indicaciones de las autoridades ambientales y de salud durante una contingencia ambiental. Además, puedes obtener actualizaciones sobre la contingencia en N+ y FORO.

Como consecuencia de la activación de la Fase 1 por contingencia ambiental, los vehículos que deben detener su marcha son:

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 5, 7 y 9. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 00 y 0, engomado rojo, terminación de placa 3 y 4. Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2. Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX. Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará. La restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

No olvides que dichas restricciones aplican en las 16 Alcaldías de la CDMX y en 18 de los 125 municipios del Edomex, los cuales son:

Atizapán de Zaragoza.

Coacalco de Berriozábal.

Cuautitlán.

Cuautitlán Izcalli.

Chalco.

Chicoloapan.

Chimalhuacán.

Ecatepec de Morelos.

Huixquilucan.

Ixtapaluca.

La Paz.

Naucalpan de Juárez.

Nezahualcóyotl.

Nicolás Romero.

Tecámac.

Tlalnepantla de Baz.

Tultitlán.

Valle de Chalco.

