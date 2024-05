¿Hay Doble por Contingencia? Así Aplica el Hoy No Circula 27 de Mayo 2024 en CDMX y Edomex

La contaminación sigue presente en la zona centro del país y eso provoca que haya dudas respecto a si opera normal o hay Doble Hoy No Circula el lunes 27 de mayo 2024 en la Ciudad de México (CDMX) y en algunos municipios del Estado de México (Edomex). La forma en que aplica el programa depende de si la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la Contingencia Ambiental, por ello en N+ y FORO te traemos lo último respecto a este tema, para que la gente sepa qué autos, engomado, hologramas y placas no circulan y deben descansar mañana.

Durante gran parte de lo que va del año, la CAMe ha tenido que activar la Fase 1 de Contingencia Ambiental en el Valle de México, debido a los altos niveles de ozono provocados por la contaminación. Eso, aunado a las altas temperaturas y las pocas lluvias hacen que se deba poner en marcha el plan emergente del Doble Hoy No Circula.

¿Hay Contingencia Ambiental hoy?

De acuerdo con el último reporte de la CAMe, se mantiene activada la Fase 1 de Contingencia Ambientla atmosférica por ozono en la zona del Valle de México, esto debido a que la calidad del aire es mala. Por dicha situación, se le pide a la población evitar las actividades físicas.

Se espera que a lo lergo de este domingo se emita un nuevo reporte. Ahí se sabrá si el Hoy No Circula del 27 de mayo será doble o aplica de forma normal. Hasta las 14:00 horas, el índice de contaminación se encuentra 20 puntos por debajo de los 150 que obligan a mantener la contingencia.

¿Hay Doble Hoy No Circula 27 de mayo 2024? Así aplica el lunes en CDMX y Edomex

A espera de que la CAMe anuncie su informe dominical vespertino, el Hoy No Circula para este lunes indica que los carros que no pueden circular mañana son todos aquellos que cumplan con alguna de las siguientes características:

Holograma 1 y 2

1 y 2 Engomado amarillo

amarillo Placas con terminación 5 y 6

Los autos exentos que si circulan mañana lunes 27 de mayo 2024 sin problemas ni riesgo de multa son los que cuenten con hologramas doble cero (00), cero (0), así como vehículos eléctricos e híbridos.