Hoy No Circula 28 de Mayo 2024: Checa Cómo Aplica en CDMX y Municipios de Edomex

Luego de que la semana pasada, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activara la Fase 1 de Contingencia Ambiental atmosférica por ozono y el Doble Hoy No Circula durante varios días por la mala calidad del aire, los automovilistas continúan pendientes de esta información. Por ello, aquí en N+ y FORO TV te informamos sobre qué engomado, hologramas y placas no podrían transitar este martes 28 de mayo 2024 en la CDMX y Edomex.

Tras las medidas aplicadas por CAMe y las autoridades capitalinas, los niveles de contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México parecen haber mejorado, sin embargo siempre está latente la posibilidad de que se aplique el Doble Hoy No Circula mañana, programa que afecta a muchos carros, incluso los que son de modelos más nuevos.

¿Habrá Doble Hoy No Circula 28 de mayo 2024 en CDMX y Edomex?

De momento no se ha informado que se vaya a aplicar un Doble Hoy No Circula este martes 28 de mayo 2024, por lo que el programa operará de forma habitual, en busca de que las condiciones del aire se mantengan estables y no se saturen las vialidades.

De esta forma, los vehículos de uso particular con los siguientes hologramas, placas y engomado no podrán salir a las calles de la Ciudad de México y el Estado de México este 28 de mayo 2024:

Holograma 1 y 2 que tengan engomado rosa o

que tengan o Terminación de placas 7 y 8

Antes de que inicie la semana consulta el #HoyNoCircula vigente en la #ZMVM.

Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación.

— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) May 12, 2024

En caso de que se llegara a activar la Fase 1 de Contingencia Ambiental por ozono, el programa Doble Hoy No Circula afectaría a los siguientes carros de uso particular:

Todos los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2. Carros de uso particular con holograma 1, cuyo último dígito numérico sea 0, 2, 4, 6, 7 y 8. Los vehículos de uso particular con holograma 00 y 0, engomado rosa, terminación de placa 7 y 8. Las unidades sin holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2. Se restringe la circulación del 50 por ciento de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea PAR Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del Edomex. Los taxis con holograma de verificación “00″, “0″, “1″ o “2″ que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

Sin embargo, como ya te lo mencionamos, la CAMe será la que determine si se aplica el Hoy No Circula de forma normal o el Doble Hoy No Circula este martes, por lo que te recomendamos mantenerte pendiente de las noticias de N+ y FORO TV, así como de los medios de comunicación oficiales de las autoridades capitalinas.

También te recordamos que el horario del programa Hoy No Circula, así como el Doble Hoy No Circula, comienza desde las 5:00 de la mañana y termina hasta las 22:00 horas, por lo que durante esas horas los autos y camionetas de uso particular cuyas características de engomado, holograma y placas mencionamos antes, no deberán salir a las calles de las 16 alcaldías de la CDMX y los 18 municipios conurbados del Estado de México.

¿Podría haber Contingencia Ambiental hoy?

En el último reporte de la calidad del aire en CDMX, se presenta un índice regular con 92 ppb, mientras que el riesgo a la salud es moderado, por lo que solo grupos sensibles deben considerar reducir actividades vigorosas al aire libre, pero el resto de la población no tiene restricciones.

Las estaciones de monitoreo en las que la calidad del aire en CDMX es buena son Tláhuac, Cuajimalpa y Merced. Mientras que en el Estado de México se presentan niveles bajos de contaminación en Xalostoc, Tlalnepantla, Atizapán y Los Laureles.

Aunque estos datos no son señales de alarma, habrá esperar a que estar pendiente de la información que CAMe determine en las próximas horas, sobre una posible activación de Contingencia Ambiental.

