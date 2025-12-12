¿Será Doble? Así Queda el Hoy No Circula Sabatino Mañana 13 de Diciembre 2025

La llegada de diciembre trae consigo preguntas frecuentes sobre la operación del programa de restricción vehicular Hoy No Circula en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Así que hay dudas sobre si este sábado 13 de diciembre de 2025 operará una restricción doble de vehículos, una medida que depende de las condiciones ambientales de la capital y el Estado de México.

El programa de restricción vehicular opera de forma habitual los sábados. Y por lo pronto, este sábado 13 de diciembre así será, así que aquí te contamos los detalles de si se aplica o no el Doble Hoy No Circula Sabatino.

Video: CAMe Tendrá Nueva App para Alertar Sobre Calidad del Aire

Noticia relacionada: ¿Cómo Saber si Hay Condonación de Adeudos de Agua en CDMX? Guía para Obtener el Beneficio

Monitoreo de la calidad del aire y la contingencia ambiental

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y la Secretaría de Medio Ambiente señalaron que las estadísticas indican que en la temporada de fin de año, un periodo de clima frío y seco, se produce un aumento de las partículas contaminantes en meses como diciembre.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis dio a conocer el pasado 10 de diciembre de 2025 que durante el periodo de las fiestas decembrinas incrementa la mala calidad del aire en la ZMVM. Existen diversos factores que contribuyen a este aumento de la contaminación ambiental, como la quema de fuegos artificiales, la realización de fogatas, la quema de pastizales y el tránsito vehicular. Las compras y las actividades industriales son otros factores que elevan los niveles de contaminantes. Estos elementos provocan un incremento en los niveles de partículas PM10 y PM2.5.

De acuerdo con el reporte de las 05:00 horas del día 12 de diciembre, el índice Aire y Salud del gobierno de la capital informó que la calidad del aire para la Ciudad de México y la zona conurbada del Estado de México se reporta como “Aceptable”. Esto quiere decir que el riesgo para la salud es “Moderado” para los habitantes que decidan realizar actividades al aire libre.

Video: Inversión Térmica en CDMX: Qué Es y Cómo Afectó la Calidad del Aire Hoy

Noticia relacionada: Pensión para Adultos Mayores: ¿Se Puede Seguir Cobrando en Caso de que el Beneficiario Fallezca?

Hoy No Circula Sabatino Doble: ¿Qué autos dejan de transitar en caso de que aplique?

Este sábado 13 de diciembre, por ahora, el Hoy No Circula, aplica de manera habitual, es decir, los vehículos que no circulan en un sábado regular son los siguientes: carros con holograma 1 cuya terminación de placas es 0, 2, 4, 6, 8. También deben permanecer en casa todos los carros que portan el holograma 2.

El horario en que aplica la restricción vehicular para este día es desde las 05:00 de la mañana y se extiende hasta las 22:00 horas de la noche.

Este programa de restricción vehicular aplica seis días de la semana y opera en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. El programa también se aplica en 18 municipios que forman parte del Estado de México.

Los municipios del Estado de México donde aplica el programa son los siguientes: Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Neza, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Video: ¿Cómo Está la Calidad del Aire Hoy en CDMX?

Noticia relacionada: Pensión para Adultos Mayores: ¿Se Puede Seguir Cobrando en Caso de que el Beneficiario Fallezca?

Esto pasa si se aplica el doble Hoy No Circula sabatino

De momento, no existe un anuncio sobre la aplicación de una doble restricción vehicular para este día. Sin embargo, debemos estar al pendiente de todo lo que anuncie la Comisión Ambiental de la Megalópolis.

Debemos tomar en cuenta que, si se llega a activar una contingencia ambiental, las autoridades aplican el Doble Hoy No Circula. El día 13 de diciembre es el segundo sábado del mes, y en este caso, la restricción afecta a categorías específicas de vehículos.

Si hubiera contingencia, se aplicaría el Doble No Circula y afectaría a autos con Holograma 1 cuya terminación de placa sea par. Adicionalmente, se incluye la restricción para vehículos con Holograma 2 con cualquier placa.

Es importante que te mantengas informado a través de los canales oficiales de la CAMe para conocer cualquier cambio en la aplicación del programa Hoy No Circula.

Historias relacionadas:

CH