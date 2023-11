No solo McCartney, The Beatles Llega a CDMX; Now And Then Suena en Estación Auditorio del Metro

Como parte del lanzamiento de la canción Now and Then, fue inaugurada la exposición The Beatles, en la estación Auditorio de la Línea 7; la muestra de ocho fotografías es una colaboración entre la Embajada Británica, la productora Universal Music y Cultura Metro.

De acuerdo con un comunicado, la exposición cuenta con un código QR que, al escanearlo, remite a la canción, por lo que los fanáticos del cuarteto de Liverpool pueden escuchar el último sencillo de la banda.

Fans de Paul McCartney acudieron a la inauguración de The Beatles. Foto: Metro CDMX

La historia de Now And Then

La historia de Now And Then tiene su origen en 1970 cuando George Harrison escuchó un cassette con una pista grabada por John Lennon y se la mostró a Paul McCartney.

Now and Then fue interpretada por John Lennon, desarrollada y trabajada por Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr y ahora, finalmente, terminada por Paul y Ringo más de cuatro décadas después.

The Beatles, hasta el 12 de diciembre en el Metro

En el evento, el coordinador de Cultura Metro, Jaime López Vela, agradeció a la representante de la embajada Británica, Katie James y a la historiadora musical, Julia Palacios, por su presencia y su colaboración para presentar esta muestra y dar a conocer la nueva canción.

The Beatles podrá ser visitada por los fanáticos de todas las edades hasta el 12 de diciembre del presente año.

El 14 de noviembre, Paul McCartney se presentó en la Ciudad de México ante más de 65 mil personas con su Got Back Tour.

