Estaciones Cerradas del Metrobús CDMX Hoy: Atención, Aquí No Hay Servicio

¿Qué estaciones del Metrobús CDMX están cerradas?

El Metrobús de la Ciudad de México dio a conocer qué estaciones están cerradas hoy en las Líneas 1 y 2, así como modificaciones en el servicio a partir de este lunes.

De acuerdo con el Metrobús CDMX, por cuestiones de mantenimiento, algunas estaciones no están dando servicio, en ambos sentidos, y son las siguientes:

Línea 1: La Bombilla y Olivo

Línea 2: Rojo Gómez, de la Línea 2

Además, el Metrobús informó que a partir de este lunes será modificado el servicio en la Línea 1, que va de El Caminero a Indios Verdes, donde el servicio cambiará en la ruta El Caminero-Buenavista, a partir de las 14:00 horas de hoy y hasta el cierre del servicio.

Ahora, los descensos serán en la plataforma de la estación Buenavista II -que conecta con la Línea 4- en la Avenida Mosqueta, frente a la Biblioteca Vasconcelos.

🔴 AVISO



A partir de hoy lunes 8 de diciembre de las 14:00 hrs. al cierre del servicio los descensos de la ruta



🚍El Caminero - Buenavista



Se realizarán en la plataforma ubicada sobre avenida Mosqueta frente a la Biblioteca Vasconcelos. #TómaloEnCuenta 👇 pic.twitter.com/Sa7lhDPuDS — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) December 8, 2025

Mapa de la estación Buenavista del Metrobús CDMX

