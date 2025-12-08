Estaciones Cerradas del Metrobús CDMX Hoy: Atención, Aquí No Hay Servicio
Aquí te decimos qué estaciones del Metrobús CDMX están cerradas hoy, 8 de diciembre de 2025
Toma tus precauciones al trasladarte en Ciudad de México: Algunas estaciones del Metrobús CDMX están cerradas hoy, 8 de diciembre de 2025; aquí te informamos cuáles son las modificaciones en el servicio.
¿Qué estaciones del Metrobús CDMX están cerradas?
El Metrobús de la Ciudad de México dio a conocer qué estaciones están cerradas hoy en las Líneas 1 y 2, así como modificaciones en el servicio a partir de este lunes.
De acuerdo con el Metrobús CDMX, por cuestiones de mantenimiento, algunas estaciones no están dando servicio, en ambos sentidos, y son las siguientes:
- Línea 1: La Bombilla y Olivo
- Línea 2: Rojo Gómez, de la Línea 2
Además, el Metrobús informó que a partir de este lunes será modificado el servicio en la Línea 1, que va de El Caminero a Indios Verdes, donde el servicio cambiará en la ruta El Caminero-Buenavista, a partir de las 14:00 horas de hoy y hasta el cierre del servicio.
Ahora, los descensos serán en la plataforma de la estación Buenavista II -que conecta con la Línea 4- en la Avenida Mosqueta, frente a la Biblioteca Vasconcelos.
Mapa de la estación Buenavista del Metrobús CDMX
