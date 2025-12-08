Marchas HOY 8 de Diciembre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones .

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy lunes 8 de diciembre de 2025.

Las autoridades capitalinas esperan una marcha, una caravana, siete concentraciones y cinco eventos de esparcimiento, durante la jornada de este lunes en la capital del país.

Marcha

Coyoacán

08:00 Horas. Movimiento estudiantil de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional. Partirán de la estación “Taxqueña”, posiblemente a la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Zacatenco.

Exigen la destitución del titular de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Zacatenco.

Concentraciones

Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón y Coyoacán

08:00 Horas. Unión Nacional de Mujeres Emprendedoras del Transporte. Partirán de la estación Indios Verdes con destino a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, avenida Insurgentes Sur No. 3211, colonia Insurgentes Cuicuilco.

Exigen el cese de presuntos actos de abuso de autoridad.

08:00 Horas. Comité Coordinador de Titulares Federales Cesados con la Reforma Judicial. Se concentrarán en el Órgano de Administración Judicial, avenida Revolución No. 1508, colonia Guadalupe Inn.

Exigen la indemnización prevista en el Artículo Décimo Transitorio con salario integrado y el pago inmediato de pensiones complementarias pendientes.

Eventos de esparcimiento

20:00 Horas. Austin Spurs vs. México City Capitanes NBA G League. Arena Ciudad de México.

09:30 Horas. La reliquia de primer grado de San Judas Tadeo. Parroquia de María Auxiliadora, Colegio Salesiano No. 61, colonia Anáhuac I Sección.

Para conocer la información completa publicada por la SSC-CDMX acerca de las actividades previstas para este 8 de diciembre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC-CDMX

