Línea A del Metro CDMX: Suspenden Servicio por Inundaciones, ¿Qué Estaciones Están Afectadas?

La Línea A del Metro CDMX, presentó afectaciones debido a las fuertes lluvias e inundaciones de esta tarde. ¿Qué estaciones sí tienen servicio?

Fuertes lluvias afectan servicio de la Línea A del Metro CDMX. Foto: Especial

La Línea A del Metro CDMX otra vez resultó afectada por las lluvias de la tarde-noche de este viernes 10 de octubre de 2025, las cuales provocaron severas inundaciones en la alcaldía Iztapalapa; estos son los detalles de los servicios.

De acuerdo con las autoridades, el servicio de la Línea morada está suspendido en el tramo que va de Guelatato a La Paz. En tanto, el servicio opera de forma provisional de Pantitlán a Guelatao, en ambos sentidos.

Lluvias Hoy En Vivo: Últimas Noticias y Cobertura de Inundaciones en México

"Debido a la fuerte lluvia registrada en la zona oriente de la ciudad, el servicio en la Línea A opera de forma provisional", dijo vía la red social X el director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, Adrián Rubalcava. 

Cerca de las 21:00 horas, Rubalcava informó que el equipo del Metro CDMX continúa trabajando en labores de bombeo y desazolve para restablecer el servicio lo antes posible.

Activan alerta por fuertes lluvias en Iztapalapa

Debido a la persistencia de lluvias intensas y con granizo, se activó la alerta en varias alcaldías de la Ciudad de México, entre ellas, Iztapalapa.

En esta zona oriente de la capital, se pronosticó la caída de entre 50 y 70 milímetros de agua, lo que generó encharcamientos y corrientes de agua en calles y avenidas. 

Por esta razón, recomiendan a la población mantenerse alerta de los avisos oportunos. También desconectar aparatos eléctricos y alejarse de zonas de riesgo. 

¿En qué otras líneas del metro hay afectaciones por lluvia?

Derivado de las fuertes lluvias que se registran en la capital, el Metro de CDMX implementó marcha de seguridad en las líneas:

  • 2,
  • 3,
  • 4,
  • 5,
  • 9,
  • 12,
  • A y
  • B.

"Esta medida reduce la velocidad de los trenes. La seguridad de tu trayecto es lo más importante. Toma previsiones", informó el metro.

