Harfuch Confirma Detención de Presunto Asesino del Sacerdote Bertoldo Pantaleón en Guerrero

Después de que el sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, fue reportado como desaparecido el pasado 4 de octubre 2025, su cuerpo fue encontrado sin vida dos días después. Finalmente, hoy, fue detenido el presunto asesino.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch confirmó en su cuenta de X, la detención de Miguel Ángel "N".

Fue la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, en el estado de Guerrero, la que reportó la desaparición del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, por esto, la Fiscalía de Guerrero abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado, en agravio de Bertoldo “N”, cuyo cuerpo fue localizado el lunes 6 de octubre en el municipio de Eduardo Neri.

VIDEO: Localizan Sin Vida a Párroco Bertoldo; Desapareció en Guerrero el 4 de Octubre de 2025

Después de su homicidio, tanto el Conferencia del Episcopado Mexicano como la Arquidiócesis Primada de México exigieron justicia y una investigación pronta

Constatamos con tristeza y dolor que hechos de violencia nuevamente enlutan nuestra comunidad Católica. Por ello, exigimos a las autoridades competentes del Estado y de la Federación una investigación pronta, exhaustiva y transparente que permita el esclarecimiento de este crimen y el justo castigo a los responsables.

¿Cómo desapareció el sacerdote Bertoldo?

Bertoldo Pantaleón Estrada fue visto por última vez el sábado 4 de octubre 2025 en la comunidad de Azcala, Cocula. Tenía 58 años de edad y de acuerdo con la ficha de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Guerrero (CEBP), al momento de su desaparición, el padre portaba guayabera azul rey con franjas verticales, pantalón de vestir oscuro y huaraches.

Después de darse a conocer el homicidio, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch señaló en la conferencia de la Presidenta, que se buscaba al chofer del padre como probable responsable.

Es una de las hipótesis de la Fiscalía (que lo mató su propio chofer)

