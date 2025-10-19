Metro CDMX: Estaciones de Línea 1 Que Cerrarán Temprano por Pruebas en Sistemas de Control

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que la Línea 1 suspenderá su servicio nocturno este fin de semana y el siguiente, como parte de las pruebas finales en los sistemas de control y telecomunicaciones, previo a su reapertura total.

El tramo que va de Pantitlán a Chapultepec concluirá operaciones a las 22:00 horas. Los últimos trenes saldrán a las 21:30, tanto hoy como los días 25 y 26 de octubre.

Servicio alterno

Para mitigar afectaciones a los usuarios, a partir de las 22:00 horas y hasta la medianoche —horario habitual de cierre—, unidades de transporte de pasajeros ofrecerán servicio como alternativa de movilidad.

El cierre parcial tiene como objetivo garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas renovados y ofrecer mayor seguridad y eficiencia una vez que la Línea 1 reabra por completo.

