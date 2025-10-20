Anuncian Cierres Escalonados en Tren Ligero, Checa Aquí Fechas y Estaciones
A partir del 20 de octubre de 2025 y hasta abril de 2026, varias estaciones del Tren Ligero permanecerán cerradas temporalmente por obras de modernización.
Los Servicios de Transportes Eléctricos (STE) de la Ciudad de México informaron sobre un nuevo ajuste en la operación del Tren Ligero debido a un programa de renovación. A partir del lunes 20 de octubre de 2025, se llevarán a cabo cierres temporales y escalonados en seis estaciones de esta línea, además de la ya inactiva terminal Tasqueña.
Estas modificaciones forman parte de un proyecto de modernización que incluye la mejora de techumbres para aumentar la capacidad operativa y optimizar los tiempos de traslado. Las intervenciones se extenderán hasta el 2 de abril de 2026 y no contarán con unidades de apoyo de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).
Estos son los cierres y las fechas
- Huichapan: 20 de octubre al 21 de noviembre de 2025
- Tepepan: 18 de noviembre al 11 de diciembre de 2025
- La Noria: 11 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026
- Periférico: 9 de enero al 7 de febrero de 2026
- Xomali: 7 de febrero al 4 de marzo de 2026
- Huipulco: 4 de marzo al 2 de abril de 2026
La ruta general del Tren Ligero, que conecta las terminales de Tasqueña (actualmente sin operación) y Xochimilco, continuará funcionando con excepción de las estaciones afectadas según el cronograma. Se recomienda a las y los usuarios tomar precauciones y considerar rutas alternas durante este periodo.
