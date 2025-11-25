¡Toma precauciones! Este martes 25 de noviembre de 2025, ocho estaciones del Metrobús están cerradas por las labores de mantenimiento que realiza dicho sistema de transporte público de la Ciudad de México (CDMX).

Aquí en N+ te informamos cuáles son las estaciones sin servicio hoy, para que consideres alternativas y no se te haga tarde al realizar tus actividades diarias.

Datos clave

El Metrobús CDMX inició trabajos de mantenimiento en las Líneas 1, 2 y 5

Debido a ello, anunció cierres escalonados de estaciones.

El periodo de las labores abarca del 24 de noviembre al 5 de diciembre.

¿Qué labores ocasionan el cierre de estaciones del Metrobús?

De acuerdo con un comunicado de la Ciudad de México, esos días se realizarán trabajos de mantenimiento mayor que consisten en el retiro de herrerías y soporte, colocación de mobiliario, cortinas y vidrios, así como de instalación eléctrica e iluminación.

“Por seguridad de la población usuaria, estos trabajos no pueden realizarse mientras se brinda servicio, por lo que es necesario el cierre parcial de estaciones para garantizar el cumplimiento de los estándares de seguridad y calidad”, dijo.

Agregó que durante los trabajos las estaciones no brindarán servicio hasta la conclusión de los mismos, e incluso algunas requerirán cierres nocturnos durante el proceso de diagnóstico previo al cierre total.

¿Qué estaciones están cerradas hoy?

De acuerdo con el cierre escalonado de 30 estaciones, hoy 25 de noviembre de 2025 permanecen cerradas las siguientes:

(Línea 1) Deportivo 18 de Marzo, ambos sentidos.

(Línea 1) Revolución, ambos sentidos.

(Línea 1) Nuevo León, ambos sentidos.

(Línea 1) Río Churubusco, ambos sentidos.

(Línea 2) Iztacalco, ambos sentidos.

(Línea 2) Rojo Gómez, ambos sentidos.

(Línea 5) San Juan de Aragón, sentido Río de los Remedios.

(Línea 5) Talismán, sentido Río de los Remedios.

