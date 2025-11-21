Metrobús CDMX Anuncia Cierre de Estaciones en Varias Rutas: ¿Qué Líneas y por Cuánto Tiempo?
N+
El cierre de estaciones del Metrobús CDMX será del 24 de noviembre al 5 de diciembre, por lo que los usuarios deberán anticipar sus traslados; este es el calendario completo
COMPARTE:
El Metrobús CDMX anunció el cierre de varias estaciones del 24 de noviembre al 5 de diciembre de 2025, debido a trabajos de mantenimiento mayor en las líneas 1, 2 y 5, con la finalidad de brindar mejoras para los usuarios.
Las autoridades indicaron que por seguridad de los pasajeros, estos trabajos no pueden realizarse mientras se brinda el servicio, por lo que es necesario el cierre parcial de estaciones para "garantizar el cumplimiento de los estándares de seguridad y calidad".
Noticia relacionada: ¿Qué Pasó en la Línea 12 del Metro CDMX Hoy? Suspenden Servicio de Estación Atlalilco a Olivos
Las estaciones involucradas no prestarán servicio hasta la conclusión de los mismos
También refirieron que algunas estaciones requerirán cierres nocturnos durante el proceso de diagnóstico previo al cierre total.
El Metrobús refrenda su compromiso para ofrecer un servicio de transporte público accesible y seguro
¿Cuáles son las estaciones del Metrobús que cerrarán del 24 de noviembre al 5 de diciembre?
Toma nota, ya que las autoridades piden a los usuarios que tomen sus previsiones para evitar contratiempos durante sus traslados por las líneas que se verán afectadas, las cuales son:
- Línea 1 que va de Indios Verdes al Caminero
- Línea 2 que va de Tacubaya a Tepalcates
- Línea 5 que va de Río de los Remedios a Prepa 1
Así que de una vez prepara tu ruta alterna para desplazarte sin problema con base en este calendario de cierre de estaciones del Metrobús CDMX 2025:
Línea 1 - Afectaciones en ambos sentidos
- Deportivo 18 de Marzo - 24 al 26 de noviembre
- Revolución - 24 y 25 de noviembre
- Nuevo León - 25 y 26 de noviembre
- Río Churubusco - 25 y 26 de noviembre
- Euzkaro - 26 y 27 de noviembre
- Doctor Gálvez - 26 y 27 de noviembre
- Plaza de la República - 27 y 28 de noviembre
- La Piedad - 27 y 28 noviembre
Línea 2 - Afectaciones en ambos sentidos
- Iztacalco - 19 de noviembre al 5 de diciembre (mantenimiento mayor)
- Rojo Gómez - 24 al 28 de noviembre de las 22:00 horas al cierre del servicio (Mantenimiento nocturno)
Línea 5 - Afectación dirección Río de los Remedios
- 5 de Mayo - 24 de noviembre
- El Coyol - 24 de noviembre
- San Juan de Aragón - 25 de noviembre
- Talismán - 25 de noviembre
- Oriente 101 - 26 de noviembre
- Río Consulado - 26 de noviembre
- Preparatoria 3 - 27 de noviembre
- Río de Guadalupe - 27 de noviembre
- Victoria - 28 de noviembre
- Río Santa Coleta - 28 de noviembre
Línea 5 - Afectación dirección Preparatoria 1
- Río Consulado - 1 de diciembre
- Oriente 101 - 1 de diciembre
- Talismán - 2 de diciembre
- San Juan de Aragón - 2 de diciembre
- El Coyol - 3 de diciembre
- 5 de Mayo - 3 de diciembre
- Río Santa Coleta - 4 de diciembre
- Victoria - 4 de diciembre
- Río de Guadalupe - 5 de diciembre
- Preparatoria 3 - 5 de diciembre
Historias recomendadas:
- Aplazan Primera Audiencia de "El Licenciado", Autor Intelectual del Homicidio de Carlos Manzo
- Kennedy Jr., Secretario de Salud de EUA, Ordena Vincular Vacunas con Autismo en Web del Gobierno
EPP