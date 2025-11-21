Metrobús CDMX Anuncia Cierre de Estaciones en Varias Rutas: ¿Qué Líneas y por Cuánto Tiempo?

El Metrobús CDMX anunció el cierre de varias estaciones del 24 de noviembre al 5 de diciembre de 2025, debido a trabajos de mantenimiento mayor en las líneas 1, 2 y 5, con la finalidad de brindar mejoras para los usuarios.

Las autoridades indicaron que por seguridad de los pasajeros, estos trabajos no pueden realizarse mientras se brinda el servicio, por lo que es necesario el cierre parcial de estaciones para "garantizar el cumplimiento de los estándares de seguridad y calidad".

Noticia relacionada: ¿Qué Pasó en la Línea 12 del Metro CDMX Hoy? Suspenden Servicio de Estación Atlalilco a Olivos

Las estaciones involucradas no prestarán servicio hasta la conclusión de los mismos

También refirieron que algunas estaciones requerirán cierres nocturnos durante el proceso de diagnóstico previo al cierre total.

El Metrobús refrenda su compromiso para ofrecer un servicio de transporte público accesible y seguro

¿Cuáles son las estaciones del Metrobús que cerrarán del 24 de noviembre al 5 de diciembre?

Toma nota, ya que las autoridades piden a los usuarios que tomen sus previsiones para evitar contratiempos durante sus traslados por las líneas que se verán afectadas, las cuales son:

Línea 1 que va de Indios Verdes al Caminero

que va de Línea 2 que va de Tacubaya a Tepalcates

que va de Línea 5 que va de Río de los Remedios a Prepa 1

Así que de una vez prepara tu ruta alterna para desplazarte sin problema con base en este calendario de cierre de estaciones del Metrobús CDMX 2025:

Video: Automovilista Choca contra Unidad de Metrobús en Av. Balderas y se Da a la Fuga

Línea 1 - Afectaciones en ambos sentidos

Deportivo 18 de Marzo - 24 al 26 de noviembre

- 24 al 26 de noviembre Revolución - 24 y 25 de noviembre

- 24 y 25 de noviembre Nuevo León - 25 y 26 de noviembre

- 25 y 26 de noviembre Río Churubusco - 25 y 26 de noviembre

- 25 y 26 de noviembre Euzkaro - 26 y 27 de noviembre

- 26 y 27 de noviembre Doctor Gálvez - 26 y 27 de noviembre

- 26 y 27 de noviembre Plaza de la República - 27 y 28 de noviembre

- 27 y 28 de noviembre La Piedad - 27 y 28 noviembre

Línea 2 - Afectaciones en ambos sentidos

Iztacalco - 19 de noviembre al 5 de diciembre (mantenimiento mayor)

- 19 de noviembre al 5 de diciembre (mantenimiento mayor) Rojo Gómez - 24 al 28 de noviembre de las 22:00 horas al cierre del servicio (Mantenimiento nocturno)

Línea 5 - Afectación dirección Río de los Remedios

5 de Mayo - 24 de noviembre

- 24 de noviembre El Coyol - 24 de noviembre

- 24 de noviembre San Juan de Aragón - 25 de noviembre

- 25 de noviembre Talismán - 25 de noviembre

- 25 de noviembre Oriente 101 - 26 de noviembre

- 26 de noviembre Río Consulado - 26 de noviembre

- 26 de noviembre Preparatoria 3 - 27 de noviembre

- 27 de noviembre Río de Guadalupe - 27 de noviembre

- 27 de noviembre Victoria - 28 de noviembre

- 28 de noviembre Río Santa Coleta - 28 de noviembre

Línea 5 - Afectación dirección Preparatoria 1

Río Consulado - 1 de diciembre

- 1 de diciembre Oriente 101 - 1 de diciembre

- 1 de diciembre Talismán - 2 de diciembre

- 2 de diciembre San Juan de Aragón - 2 de diciembre

- 2 de diciembre El Coyol - 3 de diciembre

- 3 de diciembre 5 de Mayo - 3 de diciembre

- 3 de diciembre Río Santa Coleta - 4 de diciembre

- 4 de diciembre Victoria - 4 de diciembre

- 4 de diciembre Río de Guadalupe - 5 de diciembre

- 5 de diciembre Preparatoria 3 - 5 de diciembre

Historias recomendadas:

EPP