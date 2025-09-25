Explosión Iztapalapa: Dan de Alta a Uno de los Lesionados; Se Mantiene en 30 Víctimas Mortales

A dos semanas de la explosión en Iztapalapa por una pipa, la secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que una persona fue dada de alta, mientras que se mantiene en 30 las víctimas mortales.

Al corte de las 21:30 horas de este día, hay:

• 14 personas hospitalizadas

• 40 dadas de alta

• 30 fallecimientos confirmados

La secretaría de Salud capitalina reconoció la solidaridad de los mexicanos, quienes siguen llegando a los hospitales a brindar su ayuda a los familiares de las víctimas.

Reconocemos la solidaridad de las y los capitalinos en estos momentos. Nos mantenemos cerca de las familias y en seguimiento a la atención médica

Hospitalizados

Entre las 14 personas hospitalizadas hay 3 menores de edad, dos niños y una niña: Isaí Santiago de 2 años, Uriel Antonio de 1 año y 5 meses y Jacilyn Azulet, de 2 años, quien fue trasladada a EUA, gracias a la Fundación Michou Mau donde es atendida en el Shriners Hospitals for Children, en Galveston, Texas.

Nuevas normas para las pipas de gas LP

Ahora, después de la tragedia el 10 de septiembre, se establecieron nuevas reglas para las pipas de gas y combustibles en México. Estas disposiciones, las cuales se aplicarán en todo el país. Aquí en N+, te explicamos en qué consisten y cuáles serán las sanciones. Los objetivos de esta nueva reglas son:

Fortalecer los mecanismos de supervisión, vigilancia y control

Verificar legalidad y vigencia de los permisos

Identificación clara y visible de las unidades usadas



