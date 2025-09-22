¿Qué Pasó en el Tren Suburbano Hoy? Reportan Retrasos de Horas en los Viajes

¡Toma precauciones! Cientos de pasajeros resultaron afectados hoy, 22 de septiembre de 2025, por retrasos en el Tren Suburbano, que une la Ciudad de México (CDMX) con el Estado de México (Edomex).

En N+ te informamos a qué se deben las afectaciones en dicho servicio de transporte —que seguirán por varios días— para que tomes previsiones y no se te haga tarde en tus traslados y al realizar tus actividades cotidianas.

Noticia relacionada: ¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy 22 de Septiembre? Esto Informan Capufe y la GN

Traslados de hasta 3 horas

Usuarios del Tren Suburbano señalaron que este lunes hicieron hasta tres horas en un trayecto que normalmente es de 25 a 30 minutos, pero además algunos acusaron que tuvieron un cobro doble debido al tiempo.

La situación además provocó aglomeraciones en las estaciones, principalmente en la terminal de Buenavista, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Video: Tren Suburbano Presenta retrasos ¿Cuál es el Motivo?

¿A qué se debe los retrasos?

Las afectaciones se deben a las labores de conexión de vías con el ramal al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la nueva ruta del Suburbano cuya inauguración se prevé a finales de este 2025.

A través de redes sociales, Ferrocarriles Suburbanos informó que las labores se prolongarán hasta el jueves 25 de septiembre.

Dicha situación, advirtió, “ocasionará variaciones en la frecuencia de nuestros trenes. Por esta razón, operaremos con trenes dobles durante estos días”.

“Ferrocarriles Suburbanos trabaja con el Gobierno federal para el desarrollo de la infraestructura ferroviaria del país”, añadió.

Video: Usuarios del Tren Suburbano Reportan Doble Cobro de Pasaje ¿Por Qué Motivo?

Al respecto, los pasajeros comentaron que el Suburbano sí informó sobre las labores de conexión, pero indicó que este lunes hubo mucha desorganización ante los trenes dobles.

El Tren Suburbano tiene las estaciones Buenavista, Fortuna, Tlalnepantla, San Rafael, Lechería, Tultitlán y Cuautitlán.

Y el proyecto contempla una extensión al AIFA, a través de aproximadamente 24 km adicionales, y se prevé que el recorrido sea de alrededor de 39 minutos.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb