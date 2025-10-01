Falsos Gestores de Vivienda Cometen Fraude a Quienes Buscan una Casa o Trabajo

En la Ciudad de México falsos gestores de vivienda, cometen fraude a decenas de personas que buscan dónde vivir o trabajar.

Luis Miguel y su familia fueron víctimas de fraude al intentar obtener una vivienda en la Ciudad de México.

Mes con mes ellos pensaban que estaban dando aportaciones para alcanzar el enganche, pagar las escritura e iniciar el pago del departamento que querían.

Luis Miguel explicó el modo en que debía aportar el dinero:

Lo que tenías que dar de enganche al inicio era 20 mil, tenías que juntar en total 69 mil pesos y con la facilidad de pagos ya dando ese enganche era de mil 300 pesos mensuales hasta que lo acabaras de pagar

A Luis Miguel lo contactó una mujer que aseguró ser gestora del Instituto de Vivienda de Ciudad de México y que mediante la organización social, “Unión de Vecinos Tlatilco” los ayudaría a obtener un departamento.

Alma Margarita también fue víctima de fraude por parte de la misma persona que se hacía pasar como gestora de vivienda.

Alma empezó a dar aportaciones desde el 2023.

Fueron como 180 y tantos mil pesos 185 mil 700

Con el paso de las semanas, la presunta gestora dejó de contestarles mensajes y llamadas y ahí comenzó la desconfianza de Luis Miguel y Alma Margarita.

Otros casos

La presunta gestora no solo defraudó a quienes soñaban con tener una vivienda propia, también hay denuncias de fraude a personas que buscaban trabajo, como Antonio, quien asegura:

Inicialmente me pidió 20 miles pesos, posteriormente me pidió otros 20 mil para darle de enganche 40 mil. Ya levanté mi denuncia y parte de eso es que no se ha dado mucho avance

La presunta gestora y la organización social de acuerdo con información de Instituto de Vivienda de Ciudad de México no tienen registro.

Los afectados por el fraude podrían ser hasta 300 personas que pasaron de la ilusión de tener casa o empleo, a perder en meses lo que con esfuerzo juntaron.

Con información de Víctor Gálvez

