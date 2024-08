Autoridad de Chihuahua Iba por Javier Corral y Fiscalía CDMX Evita Detención

La noche del 14 de agosto de 2024 autoridades de Chihuahua llegaron a un restaurante en la Ciudad de México (CDMX) para detener al exgobernador de dicha entidad, Javier Corral Jurado; sin embargo, la Fiscalía capitalina evitó que se lo llevaran.

Javier Corral, quien fue gobernador de Chihuahua por el Partido Acción Nacional (PAN) entre los años 2016 y 2021 está acusado de corrupción y peculado.

Además, Corral Jurado renunció al PAN en noviembre pasado para sumarse al equipo de campaña de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo.

Noticia relacionada: Investigan a Javier Corral por Enriquecimiento Ilícito y Defraudación Fiscal

Autoridades de Chihuahua se presentaron en un restaurante en la Ciudad de México, con el fin de llevarse detenido a Javier Corral la noche del pasado miércoles, pero esto fue impedido por la Fiscalía de la capital del país.

Tras el hecho, Ulises Lara López, encargado de Despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, llegó a la zona para personalmente llevarse a Javier Corral en su camioneta y con ello evitar su detención.

La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua señaló que la autoridad de la CDMX estaba enterada del caso para detener a Javier Corral, pero al final no hubo colaboración.

La autoridad de Chihuahua confirmó que realizó la orden de captura con autorización y colaboración de la Fiscalía de la CDMX, pero “de forma inusual, se obstaculizó su ejecución”.

Por su parte, Ulises Lara confirmó que la autoridad de la CDMX estaba enterada del caso y recibió el documento para llevar a cabo la orden de captura, pero no lo respondió y decidió no colaborar.

Noticia relacionada: Chihuahua: Procesan a Exsecretario de Salud de Corral

El exgobernador de Chihuahua Javier Corral publicó hoy 15 de agosto de 2024 un posicionamiento en torno a lo sucedido la noche del 14 de agosto en la Ciudad de México.

Aseguró que ha presentado una denuncia en contra de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, del titular de la Fiscalía Anticorrupción estatal, Luis Abelardo Valenzuela Holguín "y/o quién o quienes resulten responsables por haber ordenado y ejecutado conductas posiblemente constitutivas de los delitos de Abuso de Autoridad, Privación Ilegal de la Libertad en grado de tentativa y lo que resulte.

Además, señaló que las autoridades de Chihuahua "buscaron detenerme artera y arbitrariamente, fuera de todo cauce legal, pues no contaban con la autorización prevista por la fracción V de la Disposición Décimo Segunda del Convenio de Colaboración celebrado entre las fiscalías del país".

También, destacó que "cualquier detención por autoridades ajenas a la Ciudad de México sin la autorización correspondiente es una privación ilegal de la libertad, y para interrumpir la comisión de los delitos en mi contra que estaba teniendo lugar, personal de la Fiscalía de la Ciudad de México intervino para salvaguardar mi integridad física, libertad y derechos. Reconozco el actuar conforme a derecho de las autoridades de esta ciudad".

No he cometido delito alguno y así lo demostraría si se me permitiera defenderme en libertad, como es mi derecho, y si en Chihuahua las instituciones del sistema de justicia no estuvieran cooptadas por la gobernadora, quien a su vez se encuentra sometida bajo control y chantaje de César Duarte Jáquez y Manlio Fabio Beltrones. Queda claro que esto se trata de una persecución política en mi contra, se me acusa de corrupción por haberla combatido.