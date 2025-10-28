San Judas Tadeo 2025: Fotos y Videos del Festejo al 'Santo de las Causas Perdidas'

Este martes, 28 de octubre de 2025, miles de feligreses festejan o celebran a San Judas Tadeo, considerado el "Santo de las Causas Perdidas".

Video: Files de San Judas Tadeo Celebran en Iglesia de San Hipólito en CDMX

Cabe recordar que San Judas Tadeo fue uno de los 12 apóstoles de Jesucristo, conocido como "el hermano del señor", por ser hijo de María de Cleofás, pariente de la Virgen María.

Imagen de San Judas Tadeo afuera de la iglesia de San Hipólito.

Cada año, la Iglesia Católica celebra el Día de San Judas Tadeo el 28 de octubre, sin embargo, los fieles lo veneran el día 28 de cada mes.

Venta de artículos de San Judas Tadeo afuera de iglesia. Foto: N+

Miles de fieles festejan a San Judas Tadeo en la CDMX

En la Ciudad de México, dos iglesias dedicadas a San Judas Tadeo reciben a miles de devotos cada año, estas son:

Iglesia de San Hipólito y San Casiano: Avenida Hidalgo y Reforma, alcaldía Cuauhtémoc.

Iglesia de San Hipólito en la alcaldía Cuauhtémoc. Foto: N+

Parroquia de San Judas Tadeo: Avenida Instituto Politécnico Nacional 4939, colonia Máximino Ávila Camacho, alcaldía Gustavo A. Madero.

Parroquia de San Judas Tadeo en la GAM. Foto: N+

Durante toda la madrugada, miles de personas visitaron el templo de San Hipólito, en la zona centro de la Ciudad de México, para festejar a San Judas Tadeo. A las 5:00 de la mañana se ofreció la primera misa del día y se cantaron las mañanitas al Santo de las Causas Difíciles.

Algunos más llegaron con mariachis, música de banda o norteños, y así festejaron afuera del templo. La iglesia se mantuvo toda la madrugada abierta, y en todo momento hubo afluencia de fieles.

A las 6:00 de la mañana, fue la primera misas dedicada a San Judas Tadeo en la parroquia de la alcaldía Gustavo A. Madero. Algúnos creyentes veneran al santo con su vestimenta y regalan imágenes, flores o comida.

Devotos de San Judas Tadeo. Foto: N+

Imagen de San Judas tadeo. Foto: N+

Los fieles llevan flores, veladoras e imagenes para agradecer favores recibidos o pedir nuevos. Se esperan al menos 200 mil visitantes el día de hoy.

Creyentes de San Judas Tadeo. Foto: N+

¿Cómo se le reza a San Judas Tadeo?

Según Desde la Fe, cuando una persona quiere acercarse a San Judas Tadeo para pedirle ayuda, tiene que realizar la siguiente oración:

¡Oh bienaventurado San Judas Tadeo,

amigo, pariente y apóstol del Divino Maestro,

Jesucristo nuestro salvador;

Yo sé que Dios es la fuente de todo bien

y el único que hace milagros.

Pero sé también que Dios manifiesta

su Poder y su Misericordia

a través de la intercesión de sus santos.

Glorioso San Judas Tadeo,

tú que estás tan cerca de Dios

y que eres el abogado de los casos difíciles

y humanamente imposibles, intercede por mí,

escucha mi súplica,

concédeme ante Jesús nuestro salvador, lo que te pido.

(En silencio se hace la petición)

Consígueme sobre todo la gracia

de que un día pueda estar en el Reino de los Cielos en tu compañía

y alabar y dar gracias a Dios por toda la eternidad.

Amén.

