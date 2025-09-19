Fotos y Videos: Así se Vivió el Simulacro Nacional 2025 por Aniversario de Sismos de 1985 y 2017
Así se vivió el Segundo Simulacro Nacional 2025 en la CDMX. Te compartimos fotos y videos
Este viernes, 19 de septiembre, sonó la alerta sísmica como parte del Simulacro Nacional 2025, un ejercicio preventivo que salva vidas
Este viernes, 19 de septiembre, se realizó el Segundo Simulacro Nacional 2025. Así se vivió en la Ciudad de México (CDMX).
La hipótesis del Segundo Simulacro Nacional fue de un sismo de magnitud 8.1, con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, con incidencia en:
- CDMX
- Guerrero
- Morelos
- Jalisco
- Colima
- Oaxaca
- Estado de México
- Guanajuato
- Puebla
- Tlaxcala
- Veracruz.
En punto de las 12:00 horas sonó la alerta sísmica, misma que se envió a 80 millones de celulares en todo el país.
Además, se activaron más de 14 mil altavoces en zonas urbanas y la alerta se transmitió en 100 estaciones de radio y 11 televisoras comerciales.
Miles de personas salieron de viviendas y edificios para participar en el simulacro, un ejercicio preventivo que salva vidas en situaciones reales. En el primer cuadro de la CDMX desalojaron edificios como: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el antiguo edificio del Ayuntamiento, el Gran Hotel de la CDMX, la Catedral Metropolitana, entre otros.
Como parte de la cultura de la prevencion, el transporte público de la CDMX se sumó al ejercicio, por lo que las 12 líneas del Metro capitalino detuvieron su marcha, así como el Metrobús, Cablebús y Tren Ligero.
También se realizaron ejercicios hipotéticos de rescate en:
- Paseo de la Reforma y Avenida Juárez
- Reforma 222
En dichos ejercicios participaron rescatistas y voluntarios, así como un helicóptero Cóndor de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Durante la sesión del Comité Nacional de Emergencias, como parte del Simulacro Nacional 2025, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar Garcia Harfuch, informó que el sistema de alertamiento llegó a 80 millones de celulares en todo el país.
