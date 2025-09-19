Sara, Bebé Milagro de 1985, Se Reúne con Rescatista que la Salvó en Hospital Juárez

Sara, una de las 8 bebés milagro del Hospital Juárez durante el sismo de 1985, se reunió con Carlos Ajuria Zapata, el rescatista que le salvó la vida y con Carlos Ajuria Zapata, quien también participó en el rescate.

Cabe recordar que el día del trágico sismo de 1985 fueron rescatados 15 bebés de hospitales en el Distrito Federal, actualmente Ciudad de México (CDMX), se trata de:

8 bebés en Hospital Juárez

7 bebés en Hospital General

Luis Gerardo Reyes Martínez y Carlos Ajuria Zapata, fundadores del grupo TOPOS México, recordaron cómo fue el rescate de esos bebés milagro, entre ellos Sara.

Carlos recordó que hace 40 años “en la catástrofe que nadie se imaginaba" tocaron a su puerta y fue a su escuela y al regresar empezó a juntarse con sus amigos para trasladarse a la zona centro donde vieron y escucharon la necesidad que había, luego del sismo.

Así fue como llegamos a un edificio que estaba totalmente colapsado, al segundo día nos dieron la oportunidad, por la búsqueda e interés del director del Hospital Juárez, del doctor Gilberto Lozano, y eso fue el empiezo de lo que es esto ahora.

Dijo que se trató de una “misión en la que sin querer" participaron, cumplieron y a partir de ahí se formó el Grupo Topos México.

Estoy emocionado porque la trascendencia de todo esto, que a los que íbamos lo cumplimos, mientras que las autoridades colápsalas, haciendo lo posible.

Por su parte, Luis Gerardo habló de lo que lo motivó a ayudar a la sociedad el día del sismo.

Nosotros estábamos bien, estábamos íntegros, afortunadamente no sufrimos daño personal ni familiar. Escuchabas el llanto de gentes, los gritos de auxilio, ver los edificios que estaban destruidos.

Sara agadece a rescatistas

Este viernes, 19 de septiembre de 2025, Sara se reunió con Luis Gerardo Reyes Martínez y con Carlos Ajuria Zapata, a quienes agadeció por salvarle la vida hace 40 años.

Pues les debo, literal, les debo la vida. Sin ellos, sin personas valientes, que sin esperar nada a cambio, pues arriesgaron su propia vida para rescatarnos a nosotros los que estábamos indefensos. En mi caso, pues una bebé de una hora y media de nacida. O sea, han pasado 40 años, veo noticiar todo, información, y es de no creer. Hoy que los conozco, les doy las gracias de todo corazón.

Sara dijo que "no tiene con qué pagarles a todos y cada una de las personas que en todas y cada una de las desgracias que ha pasado en México se han unido para salvarnos a nosotros, a los sobrevivientes".

