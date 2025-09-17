Gobierno de CDMX Creará Comité Especial para Repartir Donativos a Víctimas de Explosión de Pipa

A una semana de la explosión de una pipa con gas LP en la alcaldía Iztapalapa, el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) anunció la creación de un “Comité de Solidaridad” para que se pueden recibir y administrar donaciones económicas para las víctimas y sus familiares.

Durante conferencia de prensa hoy, 17 de septiembre de 2025, la jefa de Gobierno capitalino, Clara Brugada, detalló que se invitará a representantes de varios organismos para integrar dicho comité.

Hemos tenido muchas peticiones de que pudiéramos tener un mecanismo para que se pudieran generar apoyos, que se puedan hacer donaciones económicas a las familias, y para ello hemos decidido crear un Comité de Solidaridad con las víctimas de la explosión acontecida en el Puente de la Concordia.

Indicó que el objetivo de ese comité especial será recibir y administrar donaciones y aportaciones solidarias para las personas lesionadas y las familias, pues enfatizó que “no solo es una ayuda de un momento, sino que tendrán consecuencias a lo largo de sus vidas”.

¿Quiénes integrarán el comité?

La mandataria capitalina dijo que se invitará a representantes de varias organizaciones e instancias, como la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Cruz Roja.

Así como de la sociedad civil, de empresarios y de personalidades reconocidas, “para que rápidamente en estos días se conformen como un comité y puedan definir una cuenta a donde puedan depositar y luego distribuirlo a las personas afectadas”, explicó.

Por parte del Gobierno de la CDMX, participaría la secretaria de Bienestar, Araceli Damián.

Queremos que en estos días se pueda construir este comité y pronto podamos tener ya información de cómo se puede apoyar; sobre todo donaciones económicas.

Apoyos emergentes para afectados

En la conferencia de prensa, en la que estuvieron presentes varios miembros del Gabinete capitalino, el secretario de Gobierno local, César Cravioto Romero, indicó que hasta el momento se han entregado 53 apoyos emergentes, 36 a lesionados y 17 por personas fallecidas.

De acuerdo con la información, con corte a las 13:00 horas del 17 de septiembre de 2025, hasta el momento suman 20 personas fallecidas por la explosión de la pipa. Mientras que tras 31 continúan hospitalizadas, 15 de ellas graves.

