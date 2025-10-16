¿Habrá Mega Marcha de la CNTE Mañana? Esto Sabemos del Paro de Maestros

¡Prepárate! Porque mañana viernes, 17 de octubre de 2025, habrá una mega marcha de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en calles de la Ciudad de México (CDMX).

Los maestros de la CNTE acordaron realizar un paro nacional de 24 horas que inicia mañana, además de la mega marcha en la capital del país, para exigir:

Un sistema solidario de pensiones.

La abrogación total de la Ley del ISSSTE de 2007

La abrogación definitiva de la "mal llamada reforma educativa" de los sexenios anteriores.

Esto se sabe de la mega marcha de maestros de la CNTE

En su Asamblea Nacional Representativa del pasado 3 de octubre, el magisterio determinó llevar a cabo un paro nacional de 24 horas mañana viernes 17 de octubre de 2025,, además de una mega marcha en la CDMX, sin embrago no se dieron más detalles de la hora y el lugar dónde se reunirán los docentes.

La CNTE aseguró que los aumentos salariales anunciados por la presidenta Claudia Sheinbaum fueron dispares y excluyentes y que la reducción de años para jubilación resulta insuficiente, “pues no considera el carácter solidario, colectivo e intergeneracional que debe tener un verdadero sistema de pensiones digno”.

Destacó que El Ejecutivo Federal y los gobiernos estatales han incumplido sistemáticamente con las necesidades planteadas por las representaciones de la CNTE en cada entidad.

Con información de N+.

