¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy 29 de Septiembre? Capufe Informa Afectaciones
N+
Conoce aquí cómo está el tránsito en la autopista México-Querétaro, para que tomes previsiones y llegues con tiempo a tu destino
COMPARTE:
¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy, 29 de septiembre de 2025? Aquí en N+ te damos a conocer el reporte de las autoridades sobre la situación en dicha vialidad, para que tomes previsiones y no se te haga tarde al realizar tus actividades.
Este lunes, la autopista amaneció con carga vehicular, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), por lo que las instancias pidieron a los automovilistas circular con precaución.
Recuerda que puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona, con la finalidad de que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas.
Noticia relacionada: Las Marchas de este 29 de Septiembre en CDMX; Consulta en qué Vialidades Habrá Movilizaciones
¿Hay cierres en la México-Querétaro hoy 29 de septiembre de 2025?
Todos los días, tanto Capufe como la GN emiten avisos en redes sociales sobre las afectaciones en la autopista México-Querétaro. A continuación, te informamos sobre la situación de hoy:
- A las 22:36 horas del domingo 28 de septiembre, Capufe reportó carga vehicular en la plaza de cobro de Tepotzotlán, en dirección Ciudad de México (CDMX), aunque sin reporte de incidentes, por lo que pidió manejar con precaución.
- A las 08:12 horas de este lunes 29 de septiembre, el organismo reportó carga vehicular en el km 56, dirección Querétaro, a la altura de la salida al Poblado de Jorobas, sin reporte de incidentes.
Historias recomendadas:
- Aviones Cazahuracanes: ¿Cómo es Volar al Interior de un Ciclón Tropical?
- ¿Cuántos Frentes Fríos se Prevén en la Temporada 2025-2026? Este es el Pronóstico por Mes
- La Magia de la Bioluminiscencia: 3 Playas de México que Parecen Fuera de Este Mundo
Con información de N+.
spb