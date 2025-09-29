¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy 29 de Septiembre? Capufe Informa Afectaciones

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy, 29 de septiembre de 2025? Aquí en N+ te damos a conocer el reporte de las autoridades sobre la situación en dicha vialidad, para que tomes previsiones y no se te haga tarde al realizar tus actividades.

Este lunes, la autopista amaneció con carga vehicular, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), por lo que las instancias pidieron a los automovilistas circular con precaución.

Recuerda que puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona, con la finalidad de que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas.

¿Hay cierres en la México-Querétaro hoy 29 de septiembre de 2025?

Todos los días, tanto Capufe como la GN emiten avisos en redes sociales sobre las afectaciones en la autopista México-Querétaro. A continuación, te informamos sobre la situación de hoy:

A las 22:36 horas del domingo 28 de septiembre, Capufe reportó carga vehicular en la plaza de cobro de Tepotzotlán , en dirección Ciudad de México (CDMX), aunque sin reporte de incidentes, por lo que pidió manejar con precaución.

reportó carga vehicular en la , en dirección Ciudad de México (CDMX), aunque sin reporte de incidentes, por lo que pidió manejar con precaución. A las 08:12 horas de este lunes 29 de septiembre, el organismo reportó carga vehicular en el km 56, dirección Querétaro, a la altura de la salida al Poblado de Jorobas, sin reporte de incidentes.

