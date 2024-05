Hoy No Circula 25 de Mayo 2024: Checa Cómo Aplica por Contingencia Ambiental en CDMX y Edomex

La Fase 1 de Contingencia Ambiental atmosférica por ozono aún no ha sido suspendida por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), por lo que el Doble Hoy No Circula se mantiene en la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex). Como siempre aquí en N+ y FORO TV te informamos sobre qué engomado, hologramas y placas no podrían transitar este sábado 25 de mayo 2024.

La Contingencia Ambiental cumple su tercer día consecutivo esta semana, sin embargo la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México sigue sin presentar un nivel aceptable para que se suspenda el Doble Hoy No Circula mañana, con el cual muchos carros deben descansar, incluso los que son más nuevos.

Video: Se Mantiene la Fase 1 de Contingencia Ambiental en el Valle de México

¿Habrá Doble Hoy No Circula sabatino el 25 de mayo 2024 en CDMX y Edomex?

La CAMe determinará a las 15:00 horas si continúa el Doble Hoy No Circula este sábado 25 de mayo 2024, pero debes considerar que los siguientes vehículos no podrían transitar por las calles capitalinas y mexiquense si se mantienen las medidas del programa que busca ayudar a mejorar la calidad del aire en CDMX y Edomex:

Todos los carros de uso particular con holograma de verificación 2

los carros de uso particular con Todos los vehículos de uso particular con holograma 1

los vehículos de uso particular con Carros de uso particular con holograma 00 y 0 con engomado y terminación de placa por definir

con engomado y terminación de placa por definir Unidades sin holograma de verificación, como vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, con pase turístico, placas foráneas o formadas por letras. Estos vehículos estarán sujetos a la misma restricción que los vehículos con holograma 2

Noticia relacionada. ¿Qué Pasa Si Hay Fase 2 de Contingencia Ambiental en CDMX? Esto Significa su Activación

En caso de que se determine suspender la Contingencia Ambiental por ozono, debido a la disminución de la contaminación, el programa operaría de forma habitual como Hoy No Circula Sabatino 25 de mayo 2024, por lo que solo los vehículos de uso personal con con los siguientes hologramas, engomado y placas no podrían salir de los garajes:

Carros con holograma 1 , terminación de placa PAR , es decir 0, 2, 4, 6 y 8

, terminación de placa , es decir Todos los vehículos con holograma 2

Todos los autos de uso particular con placas foráneas

Sin embargo, como ya te lo mencionamos, será hasta después de las 15:00 horas, que la CAMe informe si habrá Doble Hoy No Circula Sabatino, por lo que te recomendamos mantenerte pendiente de las noticias de N+ y FORO TV, así como de los medios de comunicación oficiales de las autoridades capitalinas.

También te recordamos que el horario del programa Hoy No Circula, como el Doble Hoy No Circula, comienza desde las 5:00 de la mañana y termina hasta las 22:00 horas, por lo que durante esas horas los autos y camionetas de uso particular cuyas características de engomado, holograma y placas mencionamos antes, no deberán salir a las calles de las 16 alcaldías de la CDMX y los siguientes 18 municipios conurbados del Estado de México:

Atizapán de Zaragoza Coacalco Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Neza Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco

Noticia relacionada. ¿Qué Pasa Cuando CAMe Activa Contingencia y Edomex Suspende Fase 1?

Video: ¿Por Qué las Restricciones por Contingencia Ambiental Ya No Son Suficientes?

De igual forma, la CAMe y las autoridades piden a los conductores respetar las medidas del Doble Hoy No Circula, ya que de lo contrario se harán acreedores de una multa que va de los 2,074.80 hasta los 3,112.20 pesos mexicanos, así que mejor ¡cuida al ambiente y tu bolsillo!