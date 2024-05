¿Qué Pasa Cuando CAMe Activa Contingencia y Edomex Suspende Fase 1?

¿Te has preguntado cómo aplica la contingencia ambiental atmosférica en el Valle de México? Ante su activación recurrente en los últimos días, te contamos cómo opera, dónde puedes revisar el monitoreo atmosférico de la calidad del aire y cuál es el objetivo del programa Hoy No Circula.

Además, de acuerdo con información de las autoridades ambientales, te explicamos qué pasa con los vehículos con placas del Estado de México cuando se levanta la contingencia en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca, pero en el Valle de México se mantiene.

¿Qué es la contingencia ambiental?

La contingencia ambiental atmosférica se refiere a eventos transitorios que ocurren por el incremento de contaminantes en la atmósfera debido a actividades industriales, agrícolas, aquellas que se realizan por comercios, servicios o por contaminantes que provienen de los vehículos, incendios, tolvaneras y algunas actividades que se realizan en el hogar.

Ante ello, los gobiernos de la Ciudad de México y el Estado de México señalaron que la ciudadanía pude saber qué tan contaminado se encuentra el aire gracias al monitoreo atmosférico de la calidad del aire, esto a través de las páginas den el Valle de Toluca y de la Dirección de Monitoreo Atmosférico.

📢#QueNoSeTePase

Por #ContingenciaAmbiental Fase I en la ZMVM, el #HoyNoCircula del 𝐣𝐮𝐞𝐯𝐞𝐬 𝟐𝟑 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐲𝐨 es para:

🚗Holograma 00 y 0, terminación de placa 1 y 2 (engomado🟢)

🚗Holograma 1, terminación de placa 0,1,2,4,6 y 8

🚗Holograma 2

👉 https://t.co/pMT8rJvqax pic.twitter.com/MddCRzgCP7 — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) May 23, 2024

Programas ambientales en Estado de México

En esta entidad existen dos programas de Contingencias Ambientales. El primero es aplicable a los 59 municipios de la Zona Metropolitana del Valle de México y en él participa la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), que coordina las acciones entre los gobiernos del Estado de México y la Ciudad de México (CDMX) para activar, mantener y suspender las contingencias ambientales atmosféricas.

Mientras que el segundo programa aplica a los 22 municipios ubicados en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca y Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco. En éste participa directamente el gobierno mexiquense, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible para activar, mantener y suspender las contingencias ambientales atmosféricas, utilizando los datos de la Red Automática de Monitoreo Atmosférico del Valle de Toluca (RAMA).

¿Qué pasa con autos con placas del Estado de México?

El gobierno mexiquense también explicó lo que sucede con los autos con placas del Estado de México cuando se levanta la contingencia en la zona de Toluca, pero se mantienen en el Valle de México.

Aclaró que cada Zona Metropolitana debe acatar las restricciones correspondientes al Programa de Contingencias Ambientales que les aplica. Sin embargo, en caso de que se suspenda la Contingencia Ambiental en las Zonas Metropolitanas del Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco y se mantenga la del Valle de México, los vehículos que circulen por los 59 Municipios conurbados del Estado de México deberán acatar las restricciones vehiculares emitidas por la Comisión Ambiental de la Megalópolis en el comunicado de activación de contingencia, de conformidad con la terminación de placa y engomado señalado en los comunicados.

09:00, si vives o te encuentras en donde la #CalidadDelAire es ACEPTABLE Recomendaciones para la protección de tu salud: Grupo Sensibles: Considera reducir las actividades físicas vigorosas al aire libre. — Calidad del Aire (@Aire_CDMX) May 23, 2024

Programa Hoy No Circula

Sobre dicho tema, la administración del Estado de México aclaró que el Programa Hoy No Circula tiene el objetivo de controlar la emisión de contaminantes provenientes de los automotores que circulan en las vialidades de los 18 municipios conurbados de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Así, el programa aplica a esos 18 municipios conurbados del Estado de México que son Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Además, aplica a todos los vehículos automotores de servicio particular y de carga ligeros (automóviles, camionetas tipo van y pick up) con placas de circulación en el extranjero o de otras entidades federativas distintas a los estados que integran la Comisión Ambiental de la Megalópolis (Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Querétaro, Hidalgo y Morelos) que no porten el holograma de verificación vehicular “Exento”, “Doble Cero” o “Cero”.

¿Hoy No Circula aplica para el Valle de Toluca?

En otro tema, explicó que el Hoy No Circula no aplica en el Valle de Toluca porque los municipios que lo integran no se encuentran contemplados en el citado programa, a diferencia de las 18 alcaldías que sí corresponden al área geográfica de la Zona Metropolitana del Valle de México.

