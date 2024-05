¿Hay Hoy No Circula 26 de Mayo 2024 por Contingencia Ambiental en CDMX y Edomex? Esto Dice CAMe

Debido a que durante las últimas horas y días se aplicó la Fase 1 de Contingencia Ambiental en el Valle de México, la gente se pregunta si hay Doble Hoy No Circula mañana domingo 26 de mayo 2024 en CDMX y Edomex. Para salir de dudas, acá te mostramos el último reporte que emitió la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) sobre el tema.

¿Hay Doble Hoy no Circula 26 de mayo 2024?

Hasta el momento se no aplica el programa Hoy No Circula para este domingo, esto luego de que la CAMe levantó la Contingencia Ambiental durante la tarde-noche del viernes 24 de mayo 2024. Aún así, se pide a la gente estar atentos a los canales de información de N+ y FORO, pues la calidad del aire es mala, al menos hasta el reporte de las 12:00 horas del mediodía brindado este sábado 25 de mayo.

En minutos más información.