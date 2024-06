Himno de la Ciudad de México Divide Opiniones Entre las y los Capitalinos

Después de que se diera a conocer el Himno de la Ciudad de México el pasado 20 de junio, cuando se entonó por primera vez, los capitalinos mostraron opiniones divididas al respecto.

El gobierno local dijo que este cántico, que era uno de sus compromisos en materia cultural, busca fortalecer el federalismo, pero los capitalinos dicen que con el Himno Nacional es suficiente.

Dicha composición fue creada en su totalidad por una colectiva de mujeres músicas e investigadoras, encabezada por Marcela Rodríguez, compositora y directora de orquesta, quien reveló que llevó dos meses para terminar el proyecto.

La inspiración, dice su autora, vino principalmente de la poesía náhuatl, los ruidos de la ciudad, sus colores, su cultura y obras públicas contemporáneas, como el segundo piso del Periférico.

Decidimos hacer una colectiva que se llama el Ombligo de la Luna, que sería el pseudónimo de la autoría de este himno. A mí me hubiera gustado que este himno se hubiera hecho por todos ustedes y por toda la Ciudad de México, pero a veces es imposible hacer un proyecto así. Entonces, lo que hice fue conjuntar algunas compositoras que discutiéramos mi propuesta musical

La idea es que el Himno de la Ciudad México paulatinamente forme parte de la identidad de quienes habitan la capital del país, pero en un recorrido por el Centro Histórico, la mayoría de los ciudadanos no tenían idea de que lo dieron a conocer este jueves.

No obstante, tras un primer acercamiento, al mostrarles cómo suena este nuevo canto, estas fueron las reacciones. Para Lulu no era necesario esta composición que se da gracias a la reforma constitucional que permite a las entidades del país contar con Himno, Escudo y Bandera.

Roberto, habitante de la Ciudad de México, señaló que no le gusta este Himno.

No, prefiero el original, creo que identificamos a todos los mexicanos con el himno actual, pues no tendría ese efecto que tienen los otros ni de respeto, ni de emoción.

Mientras, que las opiniones se dividieron para otros que lo escucharon por completo. Para Brenda la letra envuelve todo lo que es la Ciudad de México o por lo menos una parte de la identidad de la gran urbe.

Me parece bien, buena propuesta.

Por su parte, Francisco, de profesión taquero, dijo que no estaba mal, pero que no le generaba un sentimiento de identidad como cuando suena el Himno Nacional en distintos eventos.

Está bien pero no me hace sentir. Que sea más azteca yo quiero pensar, más moral, más pulque para pronto si o no que se vea el pueblo mexicano que se sienta la serpiente, el nopal.