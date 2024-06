Hoy No Circula 1 de Julio 2024: ¿Qué Placas No Circulan Este Lunes en CDMX y Edomex?

Empieza un nuevo mes y para que nadie empiece con el pie izquierdo, acá te mostramos cómo aplica el programa Hoy No Circula este lunes 1 de julio 2024 en Ciudad de México (CDMX) y en el Estado de México (Edomex). La idea es que la gente cheque qué carros no circulan para que no sufran ninguna multa.

Desde hace poco más de un mes el programa de restricción vehicular opera de forma normal, pues la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no se ha visto en la necesidad de tener que activar la Fase 1 de Contingencia Ambiental en el Valle de México. De todas formas hay que estar atentos ante cualquier información de última hora que se puedan brindar al respecto.

Lo que es un hecho es que las actuales lluvias y las rachas de viento ayudan a que la contaminación que se acumula en CDMX y el Edomex se disipe y no haya necesidad de aplicar el Doble Hoy No Circula. Por tal motivo, el mes de julio empieza de forma normal.

Video: ¿Qué Días y Horas Roban Más Autos en CDMX?

Hoy No Circula 1 de julio 2024: Así aplica en CDMX y Edomex

El programa Hoy No Circula opera con normalidad este lunes 1 de julio 2024. Esto quiere decir que los carros de uso particular que no pueden transitar por las calles del Valle de México son todos aquellos que cumplan con algunas de las siguientes características.

Holograma 1 y 2 que tengan engomado amarillo .

. Terminación de placas 5 y 6.

Es importante que la gente respecto las restricciones que se aplican en el programa vehicular, de lo contrario sufrirán una fuerte multa económica. Para más información recuerda checar todo en el siguiente enlace: Hoy No Circula.

¿Qué carros sí circulan este lunes 1 de julio?

Mientras no se tenga que activar el Doble No Circula, el programa concede permiso de circulación a varios tipos de autos. Los que están exentos este lunes son los siguientes:

Vehículos con holograma doble cero y cero

Carros eléctricos e híbridos

Motocicletas

Transporte público

¿Dónde opera el Hoy No Circula lunes?

Para este lunes el programa de restricción vehicular opera en las 16 Alcaldías de la CDMX y en 18 municipios del Edomex. A continuación te mostramos la lista de las zonas donde se implementa en Hoy No Circula 1 de julio:

Atizapán de Zaragoza Coacalco Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Neza Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco Alcaldía Benito Juárez Alcaldía Xochimilco Alcaldía Milpa Alta Alcaldía Magdalena Contreras Alcaldía Iztapalapa Alcaldía Tláhuac Alcaldía Miguel Hidalgo Alcaldía Álvaro Obregón Alcaldía Cuauhtémoc Alcaldía Cuajimalpa Alcaldía Coyoacán Alcaldía Gustavo A. Madero Alcaldía Azcapotzalco Alcaldía Venustiano Carranza Alcaldía Tlalpan Alcaldía Iztacalco

Video: Se Registra Fuerte Choque de Auto contra Unidad del Metrobús, en CDMX

El Hoy No Circula 1 de julio 2024 opera este lunes en un horario de 05:00 horas de la mañana y hasta las 22:00 horas. Durante todo ese tiempo, los carros señalados anteriormente deben descansar.

Historias recomendadas: