Hoy No Circula 10 de Julio 2024: Checa Cómo Aplica el Programa en CDMX y Edomex

Este miércoles 10 de julio de 2024, el programa Hoy No Circula en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) se aplica de manera habitual, ya que no se ha activado ninguna alerta por contingencia, por lo que no es necesario implementar el Doble Hoy No Circula. Aunque las restricciones son normales, todavía persisten algunas dudas sobre cómo opera el programa para este miércoles. Aquí te lo explicamos.

Recuerda que la multa por infringir el programa Hoy No Circula en 2024 oscila entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Actualmente, cada UMA tiene un valor de $108.57 pesos, por lo que la multa puede ser de $2,171.4 a $3,257.1 pesos.

Es importante destacar que el programa aplica en las 16 alcaldías de la CDMX y en 18 de los 125 municipios del Edomex, que son:

Atizapán de Zaragoza Coacalco Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Neza Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco

¿Qué autos no circulan el miércoles 10 de julio?

Para este miércoles 10 de julio, los vehículos con placas terminadas en 3 y 4, engomado color rojo y holograma 1 y 2 no podrán circular.

Los vehículos con holograma 00 y 0, autos híbridos o eléctricos, placas para personas con discapacidad o de servicios de emergencia, así como funerarios, tienen permiso para circular sin restricciones.

El programa Hoy No Circula opera de lunes a sábado, de 05:00 a 22:00 horas, y no aplica para todos los vehículos los domingos.

Calendario de Verificación CDMX

Recuerda que para circular por las calles de la CDMX debes cumplir con el trámite de Verificación Vehicular. La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) ya ha publicado el calendario completo de verificación para el segundo semestre del 2024. Aquí están las fechas establecidas:

Julio- agosto: engomado amarillo, placas de circulación 5 y 6.

Agosto- septiembre: engomado rosa, placas de circulación 7 y 8.

Septiembre- octubre: engomado rojo, placas de circulación 3 y 4.

Octubre- noviembre: engomado verde, placas de circulación 1 y 2.

Noviembre-diciembre: engomado azul, placas de circulación 9 y 0.

