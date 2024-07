Vinculan a Proceso a Presunto Agresor Sexual de Iztapalapa, que Fue Detenido por Vecinos

Un juez de control vinculó a proceso a un hombre identificado como Alberto N, por la probable comisión del delito de abuso sexual contra una mujer, registrado en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.

Cabe destacar que cámaras de seguridad captaron el momento en que Alberto N se baja de su motocicleta sobre la lateral Anillo Periférico y Calzada Ermita, en la alcaldía Iztapalapa, y jalonea a una mujer que iba pasando en ese momento.

La víctima narró a N+ cómo ocurrió el ataque: "Venía saliendo de mi trabajo, iba hacia mi casa a descansar (...) yo nomás me percato que alguien me dice -oye- fue rápido, volteo y lo miro. Pensé ‘me va a asaltar’", y señaló que "me encomendé a Dios antes de un último grito y grité con todas mis fuerzas" para que la escucharan los automovilistas, por lo cual fue ayudada por un vecino de la zona y otros conductores que se orillaron.

Dan prisión preventiva al presunto agresor

Mediante un comunicado, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que en la audiencia de control de detención, el impartidor de justicia calificó de legal la misma; posteriormente el agente del Ministerio Público de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género formuló la imputación y solicitó la vinculación a proceso.

El juez de la causa impuso al individuo la medida cautelar de prisión preventiva, y además fijó un plazo de dos meses para para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con las indagatorias llevadas a cabo por la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, el imputado, a quien en redes sociales han señalado como presunto violador de Iztapalapa, posiblemente agredió sexualmente a la víctima en calles de la colonia Los Ángeles Apanoaya.

