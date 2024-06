¡Inician la Semana Encerrados! Hoy No Circula 10 de Junio 2024: Así Opera en CDMX y Edomex

Inicia una nueva semana y el programa Hoy No Circula del lunes 10 de junio 2024 dejará sin transitar a los carros que cumplan con cierto engomado, placas y holograma. Para que nadie sufra alguna multa, en N+ te decims qué autos descansan en Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex) debido a las restricciones vehiculares.

Durante prácticamente todo lo que va del año, los automovilistas han sufrido bastante en el Valle de México debido a la activación de Contingencia Ambiental por parte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe). Esto ha hecho que se deba aplicar el Doble Hoy No Circula, lo que significa que muchos carros no puedan circular por la alta contaminación. Para este lunes las cosas parecen marchar con normalidad, hasta ahora.

¿Habrá Contigencia Ambiental 10 de junio 2024?

Por ahora y desde hace varios días, la CAMe no se ha visto en la necesidad de tener que activar la Fase 1 de Contingencia por altos niveles ozono, por lo que por ahora no hay riesgo de implementar medidas de restricción adicionales a las ya establecidas en la CDMX y en algunos municipios del Edomex.

De todas maneras, se le recomienda a la gente estar atenta a todos los canales de comunicación de N+ y de la CAMe, pues en caso de que llegue a haber mala calidad del aire, esto obligará a tener que implementar el Doble Hoy No Circula el 10 de junio.

Hoy No Circula 10 de junio 2024: Así aplica en CDMX y Edomex

El Hoy No Circula operará con normalidad este lunes 10 de junio 2024. Esto quiere decir que los únios carros de uso partidular que no pueden transitar y deben descansar en CDMX y Edomex son los que cumplan con algunos de ls siguientes elementos:

Holograma 1 y 2 que tengan engomado amarillo .

que tengan . Carros con terminación de placas 5 y 6.

Para quien aún no lo sepa, el Hoy No Circula del 10 de junio queda exento para los coches que cuenten con holograma cero (0) y doble cero (00). Los vehículos eléctricos e híbridos también pueden circular con normalidad.

No olvides que las restricciones vehiculares aplican en toda la CDMX y en 18 municipios conurbados del Estado de México, como Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Neza, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.