¡No Tan Rápido! Hoy No Circula 19 de Junio 2024; Checa Cómo Aplica en CDMX y Edomex

En medio de un pronóstico de lluvia que durará varios días y con calidad del aire regular, la mitad de la tercera semana del mes ha llegado. Por ello, a continuación te informamos todo sobre el Hoy No Circula 19 de junio 2024 y los carros que están marcados en el calendario para descansar este día miércoles en la CDMX y Edomex.

En N+ y FORO TV te mantenemos informado con las últimas noticias del Hoy No Circula 19 de junio 2024 y los detalles de los avisos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), órgano encargado de monitorear la calidad del aire y comunicar los anuncios de contingencia ambiental.

Como sabes, la implementación de la contingencia ambiental impacta en el programa vehicular de la Ciudad de México (CDMX), ya que esta medida emergente ocasiona la activación del Doble Hoy No Circula, esto con el objetivo de contrarrestar los altos índices de contaminación, y con lo cual más carros resultan "castigados".

CAMe: ¿Hay doble no circula por contingencia ambiental en la CDMX y Edomex?

El viernes 31 de mayo 2024 fue el último día que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) mantuvo activa la fase 1 de contingencia ambiental y desde entonces, para fortuna de todos los habitantes de la CDMX, Estado de México (Edomex) y zonas aledañas, la contaminación ha disminuido.

Por tal motivo, no hay contingencia ambiental este día y se prevé que, dadas las condiciones meteorológicas, la contaminación no aumente hasta los niveles que obliguen a las autoridades de la CDMX activar la medida atmosférica emergente y con ello el Doble Hoy No Circula.

Este día el índice de la calidad del aire se ubica alejado de la cifra de 150 puntos que amerita activar la contingencia ambiental. En casi toda la Ciudad de México el índice de contaminación es regular pero con un nivel alto de riesgo para la salud.

Hoy No Circula 19 de junio 2024: ¿Qué carros deben quedarse en casa según el calendario?

Como ya te mencionamos antes, no hay contingencia ambiental, por ello el programa Hoy No Circula aplica conforme a lo establecido en el calendario este miércoles.

En consecuencia, los autos con los siguientes hologramas, engomado y terminación de placas no circulan este 19 de junio 2024 en CDMX y Edomex:

Holograma 1 y 2 que tengan engomado rojo

Con terminación de placas 3 y 4

Foráneos con engomado rojo y terminación de placas 3 y 4

Calendario Hoy No Circula: ¿A qué hora inicia este 19 de junio 2024?

Es importante recordar que el programa vehicular, establecido de manera obligatoria en 1990 en la CDMX, aplica de lunes a sábado, por lo que los días domingo no hay restricción a la circulación.

Dicho lo anterior, cabe precisar que el Hoy No Circula, así como del Doble Hoy No Circula, tienen un horario de funcionamiento de las 5:00 de la mañana hasta las 22:00, por lo que durante esas horas los autos y camionetas de uso particular cuyas características mencionamos antes no circulan en las 16 alcaldías de la CDMX y los siguientes 18 municipios conurbados del Edomex.

