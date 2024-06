A Sacar la Bici: Hoy No Circula 20 de Junio 2024 en CDMX y Edomex

Se vienen días de lluvias en el Valle de México, pero aún así hay dudas respecto a la calidad del aire y la posible implementación de la Contingencia Ambiental. Por tal motivo, acá te informamos todo sobre el programa Hoy No Circula 20 de junio 2024, con los carros y placas que deben descansar este jueves en Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Do forma continua y sin interrupciones, en N+ y FOFO TV te hemos mantenido informado con todo lo relacionado al programa vehicular, duda a la duda que permea respecto a si habrá Doble Hoy No Circula 20 de junio 2024. Para saber si esto se va a implementar, es importante revisar los avisos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

CAMe: ¿Hay doble no circula por contingencia ambiental en CDMX y Eomex?

Durante todo lo que va del mes de junio la CAMe no se ha visto en la necesidad de tener que aplicar la fase 1 de contingencia ambiental. Esta tendencia se mantiene, de momento, para este jueves pues los niveles de ozono no rebasan los 151 puntos de contaminación.

La última vez que se activó la contingencia en el Valle de México fue el pasado 31 de mayo 2024. Por ahora se prevé que la contaminación no aumente debido a las condiciones climatológicas de la zona centro del país, donde se esperan lluvias y rachas de viento fuertes.

Hoy No Circula 20 de junio 2024: ¿Cómo aplica en CDMX y Edomex?

Tras lo informado hasta el momento, el Hoy No Circula del jueves aplica de forma normal y conforme a lo ya establecido en el calendario. Por tanto, la carros que no circulan este 20 de junio 2024 en CDMX y Edomex son los que tengan los siguientes hologramas, placas y engomado:

Holograma 1 y 2 que tengan engomado verde .

1 y 2 que tengan . Terminación de placas 1 y 2.

Antes de que inicie la semana consulta el #HoyNoCircula vigente en la #ZMVM.

Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación.

🚕🚗🚘🚙🚛🏍🚚 pic.twitter.com/Wzq08AUjZI — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) June 16, 2024

¿A qué hora inicia el Hoy No Circula jueves? Horario para este 20 de junio 2024

El programa vehicular tiene un horario de aplicación de las 05:00 horas de la mañana y hasta las 22:00, por lo que tiene una duración de 17 horas de forma continua. Durante todo este tiempo, loa carros y placas señalados anteriormente deben descansar en las 16 alcaldías de la CDMX y en los siguientes 18 municipios del Edomex:

Atizapán de Zaragoza Coacalco Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Neza Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco

Los autos exentos del Hoy No Circula 20 de junio 2024 son todos aquellos que tengan holograma cero (0) y doble cero (00), además de vehículos eléctricos e híbridos.

