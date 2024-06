A la Cochera: Hoy No Circula 21 de Junio 2024; Así Aplica en CDMX y Municipios de Edomex

Se viene el cierre de una semana más y el programa Hoy No Circula de este viernes 21 de junio 2024 aplica en Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex). Aunque se sabe que hay restricciones, lo que los automovilistas quieren saber es si opera de forma normal o será doble. Para salir de dudas, es importante saber si hay Contingencia Ambiental en la zona centro del país.

Recuerda que en los diversos canales de información de N+ y FORO TV te damos a conocer los último relacionado con la contingencia ambiental, pues hay que recodar que en caso de que se active la Fase 1, se aplica el Doble Hoy No Circula. Por fortuna dicha medida no se implementa desde el pasado 31 de mayo 2024.

CAMe: ¿Hay doble no circula por contingencia ambiental hoy en CDMX y Edomex?

Hasta el momento la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no se ha visto en la necesidad de tener que activar la fase 1 de contingencia por altos niveles de ozono. Al contrario, las lluvias en la capital y zonas aledañas hacen que la calidad del aire sea buena en gran parte del Valle de México.

No habrá Doble Hoy No Circula viernes en CDMX y Edomex, siempre y cuando los niveles de ozono se mantenga por debajo de los 151 puntos de contaminación. Con la temporada de huracanes 2024 en México, hay altas probabilidades de que no haya restricciones vehiculares por un ben tiempo. De todos se debe revisar constantemente la información que se brinde al respecto.

Hoy No Circula 21 de junio 2024: ¿Cómo aplica en CDMX y Edomex?

Con el tema de la contingencia calmado, el Hoy No Circula del viernes aplica de forma normal y conforme a lo ya establecido en el calendario de circulación vehicular. Esto quiere decir que los carros que no circulan este 21 de junio 2024 en Ciudad de México y el Edomex son los que cumplan con alguna de las siguientes características:

Holograma 1 y 2 con engomado azul y que tengan permiso para transitar en el Valle de México.

1 y 2 con y que tengan permiso para transitar en el Valle de México. Terminación de placas 9 y 0.

Antes de que inicie la semana consulta el #HoyNoCircula vigente en la #ZMVM.

Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación.

Multa por Hoy No Circula: ¿De cuánto es por infringir la ley?

Para quien no respete el programa vehicular en las 16 alcaldías de la CDMX y 18 municipios del Edomex, la multa por circula en un día restringido es de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor en 2024 asciende a la cantidad de 108.57 pesos. Esto quiere decir que la sanción va desde los 2 mil 171.40 a los 3 mil 200.10 pesos mexicanos.

El horario del Hoy No Circula 21 de junio 2024 es desde las 05:00 de la mañana hasta las 22:00 horas del viernes. Durante todo este tiempo los vehículos con terminación de placas 9 y 0 y engomado azul deben descansar de forma obligatoria.

