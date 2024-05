Hoy No Circula 22 de Mayo 2024: Checa Cómo Aplica en CDMX y Edomex Mañana Miércoles

Luego de un par de días tras la activación de la más reciente contingencia ambiental en la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex), el ozono parece dar tregua al índice de la calidad del aire de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe). Esta información es importante ya que, como te hemos informado en N+ y FORO TV, las restricciones vehiculares cambian ante una elevada contaminación. Por ello, es importante conocer cómo aplica el Hoy No Circula 22 de mayo 2024 y todos los detalles al respecto.

Como recordarás, la CDMX y Edomex vienen de un fin de semana de Doble Hoy No Circula. Esto luego de que la CAMe pusiera en marcha la medida emergente para autos y vehículos tras los altos niveles de contaminación experimentados el sábado 18 de mayo, lo cual ocasionó la activación de la contingencia ambiental atmosférica. En consecuencia, miles de carros no circularon el día domingo, un hecho inédito ya que el programa vehicular no opera los días domingo.

Video: Suspenden Fase Uno de Contingencia Ambiental por Ozono en la Valle de México

Hoy No Circula 22 de mayo 2024: ¿Qué carros están "castigados" el día miércoles?

Toma nota. El programa vehicular, establecido en noviembre de 1989 como medida temporal para, aplica de la siguiente manera mañana miércoles 22 de mayo 2024 en la Ciudad de México y 18 municipios del Estado de México:

Hoy No Circula 22 de Mayo 2024: vehículos con engomado color rojo, terminación de placa 3 y 4, holograma 1 y 2

De acuerdo con un estudio publicado por el Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México (Riveros Rotgé, 2009, UNAM), el objetivo del Hoy No Circula en su inicio, era descansar al 20 por ciento de los autos particulares de la CDMX en días laborales. Esto explica por qué el programa no opera los días domingo.

No obstante, como ya lo vimos el fin de semana del 19 de mayo, la activación de la contingencia ambiental da pie a la entrada del Doble Hoy No Circula aunque sea día no laboral. Este cambio obliga a miles de carros a descansar en un día donde normalmente sí circulan.

Video: De Nuevo Se Activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental en el Valle de México

¿Hay contingencia ambiental hoy en la CDMX?

Según datos del portal de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), es importante mencionar que el índice de la calidad del aire se encuentra como malo. Hasta las 13:00 horas, no hay contingencia ambiental. Sin embargo, el nivel de riesgo para la salud es alto, con 122 puntos pbm de O3.

Cabe destacar que la contaminación ha estado en aumento hoy 21 de mayo, todavez que hacia la mañana de este día el índice de la calidad del aire marcaba alrededor de 80 puntos, pero tan solo unas horas después la cifra llegó hasta 115 pbm, siendo las estaciones de monitoreo de UAX-UAM Xochimilco y Benito Juárez una de las que más contaminación presentan este martes.

Video: ¿Por Qué Hay Contaminación en el Valle de México?

Municipios del Edomex y alcaldías de la CDMX donde hay Hoy No Circula

Mientras que el Hoy No Circula aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX), en el Estado de México (Edomex) el programa solo aplica en 18 de los 125 municipios que tiene la entidad. Es decir, solo en el territorio conurbado. A continuación la lista por orden alfabético:

Atizapán de Zaragoza Coacalco de Berriozábal Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla Tultitlán Valle de Chalco

Ante el panorama de alta continación en la CDMX, es importante mantenerse alerta de los reportes de la CAMe sobre una posible contingencia ambiental y con ello un Doble Hoy No Circula 22 de mayo 2024. En N+ y FORO TV te mantenemos informado en todo momento.