En los últimos días, la contaminación se ha mantenido estable en la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex), por lo que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha tenido la necesidad de activar la Fase 1 de Contingencia Ambiental. Sin embargo, la posibilidad siempre está latente. En N+ y FORO TV te mantenemos informado para que sepas qué engomado, hologramas y placas no deben transitar por el Hoy No Circula 23 de mayo 2024.

Las autoridades capitalinas y mexiquenses recomiendan a los automovilistas mantenerse pendientes de la calidad del aire, ya que este factor determina si se cambian las reglas del Hoy No Circula. Es decir, si ante la activación de contingencia ambiental entra en vigor la medida emergente de doble no circula mañana jueves, con la cual más vehículos deben quedarse en casa, incluso los carros más nuevos.

Hoy No Circula 23 de mayo 2024: Así aplica este jueves en CDMX y Edomex

De momento, la CAMe no ha informado sobre la activación del Doble Hoy No Circula para este jueves 23 de mayo 2024, por lo que el programa aplicará de forma regular. A continuación los carros que no circulan:

Holograma 1 y 2

1 y 2 Engomado color verde

color verde Placas que tengan 1 ó 2 en su último dígito

El programa Hoy No Circula, así como el Doble Hoy No Circula, inicia en un horario de las 5:00 de la mañana y termina hasta las 22:00 horas. Es importante recordar que durante estas horas los autos y camionetas de uso particular cuyas características de engomado, holograma y placas mencionamos antes, no deberán salir a las calles de la CDMX y 18 municipios conurbados del Estado de México.

Recuerda que en caso de no respetar las medidas del Hoy No Circula 23 de mayo 2024 que busca controlar los niveles de contaminación del aire, los conductores se harán acreedores de una multa que va de los 2,074.8 hasta los 3,112.2 pesos mexicanos.

Hoy No Circula: ¿Qué carros sí pueden circular el 23 de mayo 2024?

Los vehículos de uso personal que están exentos del programa Hoy No Circula 23 de mayo 2024, por lo que sí pueden transitar en la CDMX y Edomex son los siguientes:

Vehículos eléctricos

Vehículos híbridos categoría I y II con motores de propulsión a gasolina y eléctrico

categoría I y II con motores de propulsión a gasolina y eléctrico Carros con Holograma "0" y "00"

Autos con Holograma 1 y 2 , excepto que tengan engomado verde y terminación de placa 1 y 2

, excepto que tengan engomado verde y terminación de placa 1 y 2 Motocicletas

Antes de que inicie la semana consulta el #HoyNoCircula vigente en la #ZMVM.

Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación.

Cabe señalar que esto podría cambiar para mañana jueves en caso de que se llegara a activar el Doble Hoy No Circula por la Fase 1 de Contingencia Ambiental. Por esta razón te recomendamos mantenerte al pendiente de las noticias de N+ y FORO, además de las cuentas oficiales de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

