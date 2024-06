Hoy No Circula 24 de Junio 2024: ¿Qué Carros Descansan Este Lunes en CDMX y Edomex?

Parece que las cosas empiezan a normalizarse en el Valle de México, pues gracias a que no ha habido necesidad de activar la contingencia ambiental, el programa Hoy No Circula del lunes 24 de junio 2024 parece que va a operar con normalidad. Aún así, para que no haya dudas, acá te decimos qué carros no circulan en CDMX y Edomex.

Recurda que durante todo lo que va del año te hemos mantenido informado a través de todos los canales de información de N+ y FORO TV, con respecto a todo lo que sucede con el programa de restricción vehicular. Durante varios días se tuvo que aplicar el Doble Hoy No Circula, pero en lo que va de todo junio, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha tenido que activar la fase de contingencia, debido a que los niveles de ozono no han rebasado los 151 puntos de contaminación.

La temporada de huracanes y tormentas tropicales 2024 ayuda que haya una buena calidad del aire en el Valle de México, pues la lluvias y las rachas fuertes de viento hacen que la contaminación se diluya rápido. Aún así, miles de automovilistas se van a quedar sin transitar por las calles de la Ciudad de México y el Estado de México este lunes.

Hoy No Circula 24 de junio 2024: Así Aplica en CDMX y Edomex

Para el último lunes de junio, los carros que no circulan hoy 24 de junio son todos aquellos que cumplan con alguna de las siguientes características:

Autos con holograma 1 y 2 con engomado amarillo .

. Terminación de placas 5 y 6.

Cabe destacar que el Hoy No Circula lunes 24 de junio no aplica para los coches con holograma cero (0) y doble, cero (00), ni vehículos eléctrico e híbridos, todos estos están exentos y pueden transitar sin problema.

Antes de que inicie la semana consulta el #HoyNoCircula vigente en la #ZMVM.

Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación.

¿A qué hora termina el Hoy No Circula lunes 24 de junio?

El programa de restricción vehicular dará inicio en punto de las 05:00 horas de la mañana de este lunes y termina a las 22:00 horas de la noche. A partir de entonces, todos los carros pueden circular sin riesgo a ser multados. Solo hay que tener en cuenta que durante el tiempo que opera, el Hoy No Circula aplica en las 16 alcaldías de la CDMX y en 18 municipios del Edomex.

