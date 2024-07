¿Qué Carros Descansan por el Hoy No Circula 8 de Julio 2024? Así Aplica Programa CDMX y Edomex

Comienza una nueva semana en la zona del Valle de México y gracias a que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha activado la Contingencia Ambiental, el programa Hoy No Circula del lunes 8 de julio 2024 aplica de forma habitual. Por tal motivo, acá te decimos qué carros, placas y engomados no circulan en Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Desde hace más de un mes que los ciudadanos de la zona centro del país transitan con tranquilidad, pues no se ha tenido que implementar el Doble Hoy No Circula, pues los niveles de ozono en el Valle de México no han rebasado los 150 puntos de contaminación.

Hoy No Circula 8 de julio 2024: ¿Qué carros no circulan?

Dado a que no se tiene registro de la implementación de restricciones adicionales, el Hoy No Circula 8 de julio indica que los siguientes coches, placas y engomados deben detener su circulación durante varias horas este lunes:

Terminación de placas 5 y 6 con holograma 1 y 2 .

con . Engomado amarillo.

Todos los vehículos que cumplan con estas característicos deberán quedarse en casa y los automovilistas tendrán que optar por varias alternativas, como usar transporte público, moverse en bicicleta, entre otras.

Cabe recordar que el Hoy No Circula del lunes aplica en las 16 Alcaldías de la CDMX y en los siguientes 18 municipios del Estado de México:

Atizapán de Zaragoza Coacalco Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Neza Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco

¿Para quiénes no aplica el Hoy No Circula 8 de julio?

Para el Hoy No Circula del lunes 8 de julio 2024 hay varios carros que están exentos de las restricciones, tales como vehículos con holograma doble cero y cero, coches eléctricos e híbridos, motocicletas y transporte público.

El horario en que opera el Hoy No Circula es de 05:00 de la mañana hasta las 22:00 horas. Eso quiere decir que durante 17 horas seguidas los automovilistas que decidan transitar de formar prohibida, corren el riego de ser multados por las autoridades.

