¿Cómo Aplica el Hoy No Circula Lunes 22 de Julio 2024? Estos Autos Descansan en CDMX y Edomex

Arranca la cuarta semana del mes y para los que se preguntan si hay Doble Hoy No Circula este lunes 22 de julio 2024, acá te decimos cómo aplica el programa en Ciudad de México (CDMX) y en algunos municipios del Estado de México (Edomex), pues varios autos deben descansar para evitar multas y sanciones.

Recordemos que la forma en que opera el programa Hoy No Circula en CDMX y Edomex depende de que active o no la Fase 1 de Contingencia Ambiental en el Valle de México. Desde el pasado mes de mayo que no se implementa dicha medida, pero en cualquier momento pueden cambiar las cosas.

¿Hay Doble No Circula por Contingencia Ambiental en CDMX y Edomex?

Por ahora no se activó la Contingencia en el Valle de México, lo que quiere decir que el programa Hoy No Circula se aplica de forma normal este lunes 22 de julio 2024. De cualquier modo en los distintos espaciones de N+ y FORO TV puedes revisar los último que anuncie la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), en caso de que sea necesario.

La Fase 1 de contingencia se activa solo cuando los niveles de ozono rebasan los 150 puntos de contaminación. Debido a las lluvias y fuertes vientos que azotan a gran parte del país por el verano, la calidad del aire es de buena a aceptable en la CDMX y el Edomex. A

Así aplica el Hoy No Circula lunes 22 de julio 2024

El Hoy No Circula del 22 de julio 2024 opera de forma habitual en CDMX y Edomex, lo que quiere decir que no circulan los carros que tengan holograma 1 y 2, terminación de placas 5 y 6, además de engomado amarillo. Por otro lado, los autos que están exentos de dichas restricciones son todos los que cumplan con alguna de las siguientes características:

Vehículos con holograma cero y doble cero.

Autos eléctricos e híbridos.

Vehículos de emergencia o fúnebres

Motocicletas

Transporte público

Coches que sean conducidos por personas con discapacidad

¿En qué horario opera el programa Hoy No Circula en CDMX y el Estado de México?

El programa de restricción vehicular opera de lunes a sábado, en un horario de 05:00 a 22:00 horas. Los domingos circulan todos sin excepción, a menos de que se tenga que activar la Contingencia Ambiental.

