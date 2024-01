INE Implementa Horarios Extendidos en Módulos por Saturación

Este lunes 22 de enero es el último día para tramitar credenciales de elector nuevas, así como para tramitar reemplazos por vigencia, por corrección de datos y por cambios de domicilio.

El Instituto Nacional Electoral, INE, implementó horarios extendidos este fin de semana, para tratar de atender a los miles de ciudadanos que buscan realizar estos trámites y así poder votar en las elecciones del 2 de junio.

En el caso de Verónica una ciudadana que acudió a uno de los módulos, reconoce que fue irresponsable no realizar el trámite antes:

Fui una irresponsable que no lo hizo desde hace dos semanas, que lo debería de haber hecho, me dijeron que sí me recibían, qué documentos debía traer, ya los traje hoy, me formé a las 6, nos dieron una ficha, nos mandaron a, pues a desayunar, regresamos y llevamos aquí otras 2 horas formados