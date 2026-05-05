Intoxicación en Tlalpan, CDMX: ¿Qué Pasó en la Colonia Lomas de Padierna?

Policías y paramédicos de la Ciudad de México (CDMX) atendieron una emergencia en la colonia Lomas de Padierna, alcaldía Tlalpan, donde varias personas resultaron intoxicadas.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina informó que los hechos ocurrieron la tarde del lunes 4 de mayo, en la esquina de las calles Kinchil y Acanceh.

Noticia relacionada: Al Menos 27 Trabajadores Resultaron Intoxicados por Gas Metano Dentro de Procesadora en Cajeme.

Video: Varias Personas Resultan Intoxicadas en Cisterna en Lomas de Padierna

¿Qué pasó en Lomas de Padierna?

Según la información oficial, operadores del Centro de Comando y Control (C2) Sur alertaron a policías sobre varias personas intoxicadas en ese lugar, por lo que se trasladaron de inmediato.

Al llegar, observaron a varias personas que indicaron que comenzaron a sentir molestias mientras pintaban una cisterna.

Los afectados dijeron que se estaban dándole mantenimiento a una cisterna de cuatro metros de ancho, por tres metros de largo, al interior de su domicilio.

Por dicha razón, los uniformados solicitaron los servicios de emergencia y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

El personal de salud atendió a ocho hombres y una mujer que fueron diagnosticados con intoxicación de gases; fueron estabilizados en el lugar sin requerir traslado hospitalario.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb