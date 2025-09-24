Línea A del Metro CDMX: Este Sería el Plan para Evitar Afectaciones por Inundaciones en Zaragoza

La Línea A del Metro CDMX es una de las que sufre mayores retrasos y modificaciones en el servicio por las lluvias e inundaciones en la ciudad, principalmente aquellas que se registran en la calzada Ignacio Zaragoza en Iztapalapa. ¿Cómo sería el plan para evitar esos “dolores de cabeza” a los usuarios?

La ruta que va de Pantitlán a La Paz, es clave para la movilidad en la zona oriente de la ciudad, debido a que conecta al municipio de Los Reyes, La Paz, Estado de México con alcaldías como Iztapalapa e Iztacalco.

Además, como sus más de 17 kilómetros van a la par con la calzada Ignacio Zaragoza, la cual deriva en la carretera México-Puebla, se vuelve la opción ideal para 62 mil usuarios diarios con la finalidad de evitar el tráfico o los incidentes viales.

Por ello, miles de personas usan esta ruta para trasladarse de sus hogares ubicados en la periferia hasta sus centros de trabajo o estudio en la Ciudad de México. Sin embargo, aunque el recorrido puede realizarse en minutos, en ocasiones se vuelve todo un martirio y les lleva horas.

Lo anterior, porque las fuertes lluvias en la zona provocan inundaciones y filtraciones en la zona de vías, lo que impide el paso de los trenes y por lo tanto, se detiene el servicio por completo. Entonces, se ven obligados a buscar otras opciones de transporte, las cuales también son un caos. ¿Cómo van a solucionar este problema y evitar afectaciones a la Línea A del Metro CDMX?

¿Cuál es el plan para evitar afectaciones en la Línea A del Metro CDMX?

Este miércoles las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro se reunieron con representantes del Estado de México, Conagua, Segiagua y del municipio de La Paz, con la finalidad de atender esta problemática.

El titular del Metro CDMX, Adrián Ruvalcaba, destacó la disposición para colaborar de forma activa en las soluciones integrales y ofreció aportar los estudios que ha realizado el Metro, donde se planean obras que eviten afectaciones al servicio a usuarios derivadas de las inundaciones en la zona.

El proyecto para la rehabilitación integral de la Línea A se debe considerar una solución de fondo

En ese sentido, aseguró que continuarán las mesas de trabajo interinstitucionales para llevar a cabo acciones y soluciones contundentes en la zona Los Reyes-La Paz.

Las autoridades del Metro CDMX señalaron que el drenaje será uno de los principales temas que se van a atender, porque no solo va a beneficiar a los usuarios del transporte, también a los vecinos de colonias aledañas que constantemente padecen de las inundaciones y pierden su patrimonio.

En época de lluvias el agua ingresa al cajón de vías, con impacto negativo en el servicio a usuarios y daños a los equipos eléctricos y electrónicos de las vías

Durante la reunión se establecieron respuestas rápidas y coordinadas entre en los casos de inundaciones en la zona, por ello, van a mantener estrecha comunicación las siguientes instituciones:

Comisión Nacional del Agua

Secretaría de Gestión Integral del Agua

Protección Civil

Municipio

STC Metro

Además, se realiza una intervención mayúscula de drenaje y encauzamiento de las corrientes de agua que derivan de zonas altas. En ese sentido, se mencionó el plan integral de oriente, con un diagnóstico, estudios y proyecto para la zona de La Paz.

Lo anterior, será de gran ayuda para evitar afectaciones a la Línea A del Metro CDMX y a los miles de usuarios que deben usarla para llegar a sus destinos durante las inundaciones.

La mesa de trabajo, que se realizó en la Secretaría de Gobernación, fue convocada por Armando Quintero, titular del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, y contó con la participación de autoridades federales, del Estado de México. pic.twitter.com/HF59vle6Kl — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 24, 2025

