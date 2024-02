Jaurías de Perros Acechan a Deportistas en el Bosque de Chapultepec

Josefina Aguilar corre desde hace 40 años en la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec y asegura que, en meses recientes, jaurías de perros acechan a los deportistas.

Me persiguieron, yo corrí muy fuerte para que no me alcanzaran, era una distancia como de 20 metros para que me alcanzaran y yo ya sentía que casi me mordían las piernas