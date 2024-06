Tren ‘La Emperatriz’: ¿Dónde y Cuándo se Exhibirá Gratis en CDMX?

¡La última y se va! Los habitantes de la Ciudad de México tendrán la oportunidad de acudir a la exhibición gratuita del tren La Emperatriz, la cual ha recorrido más de 4 mil kilómetros desde Calgary, Canadá hasta la CDMX.

La locomotora a vapor 2816 fue fabricada en 1930 y restaurada en 2022. Este transporte es considerado una reliquia de la época dorada de los ferrocarriles.

Noticia relacionada: ¿Quién Era Dulce Alondra, la Joven que Murió al Tomarse Selfie con Locomotora en Hidalgo?

Debido a su elegancia y características físicas, representa cómo era el transporte en el Siglo XX.

“El Último Clavo”, es como nombraron al último recorrido de La Emperatriz, donde también se han realizado diversos eventos en distintas ciudades, como recorridos y exhibiciones.

Asimismo, han sucedido tragedias, como el caso de una mujer que intentó tomarse una selfie, pero se acercó tanto que la locomotora la impactó en la cabeza y murió instantáneamente, en Nopala, Hidalgo.

Luego de este accidente, el tren no paró su trayecto hasta llegar a la Ciudad de México, donde estará disponible para que las personas admiren cada detalle de la máquina.

Si no quieres perder la oportunidad de admirar a esta locomotora de vapor antes de que regrese a Canadá, toma nota.

La Ciudad de México es la última parada de La Emperatriz. De acuerdo con la compañía ferroviaria CPKC, el público verá a la 2816 de cerca.

Además, podrá conocer más sobre el funcionamiento e historia del transporte.

Se prevé la muestra de una maqueta de la locomotora de vapor a escala en el museo móvil.

Toma nota, ya que la exhibición del tren La Emperatriz en la CDMX será el viernes 7 de junio.

El horario en el que podrás acercarte a tomar algunas fotos será de las 12:00 a las 14:00 horas.

El punto de encuentro será en Calle Ferrocarril de Cuernavaca y Av. Río San Joaquín, en la colonia Dos Lagos, alcaldía Miguel Hidalgo

Una vez que finalice la muestra, ‘La Emperatriz’ regresará a Winnipeg, Manitoba, Canadá en el mes de julio.

Last week, hundreds of our @CPKCdeMexico railroaders & their families gathered to see #2816Empress in Monterrey. Thank you to all our railroaders and fans who came out to celebrate and take part in this history-making visit. See you in Mexico City on June 7! #FinalSpikeSteamTour pic.twitter.com/BTX3uyh3WN