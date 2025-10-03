Marcha del 2 de Octubre en CDMX Deja a Un Policía Intubado y Otra con Lesiones por Petardo

Durante la noche del jueves, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, visitó algunos hospitales en donde fueron atendidos los policías lesionados durante la marcha conmemorativa del 2 de octubre.

A las nueve de la noche con 20 minutos, el funcionario ingresó a un hospital ubicado en la colonia Roma y habló sobre el estado de salud de los uniformados.

Ahorita visitamos a 14 compañeros que están internos en este hospital; tenemos solamente dos compañeros que van a necesitar más tiempo de recuperación, que van a necesitar atenciones de mayor plazo y el resto de los compañeros muy probablemente los darán de alta en las siguientes horas

Los más afectados

Por su parte, el Dr. Antonio Hernández Bastida, quien atiende a algunos de los policías lesionados, dio pormenores de los dos policías más delicados.

Tenemos una lesionada de Policía Bancaria que tiene lesiones en la mitad del cuerpo con petardo y tenemos un policía grave en la terapia intensiva; está intubado con quemaduras en el cuerpo y quemaduras en vía aérea por gasolina

En una ficha informativa ofrecida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México se destacó el saldo de heridos durante la manifestación:

94 policías fueron trasladados a distintos hospitales para su atención especializada, la mayoría podrían ser dados de alta en las próximas horas y solo tres de ellos se reportan delicados y requerirán mayores cuidados

Mientras que en el lugar de las agresiones, los servicios de atención prehospitalaria atendieron a 29 civiles, informó la dependencia capitalina.

Con información de Guillermo Segura

ICM