Marcha Zapatista Hoy: ¿A Qué Hora es la Protesta en la que Anarquistas Pueden Causar Daños?

¡Toma precauciones! Integrantes del Congreso Nacional Indígena saldrán a las calles hoy, 10 de octubre de 2025, para realizar una marcha en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX), en defensa de los pueblos zapatistas.

Se trata de la marcha zapatista denominada “¡Porque la dignidad y la tierra no se negocian, se defienden!”, por lo que aquí te informamos a qué hora comenzará y cuál será su ruta en la capital mexicana.

¿A qué hora es la marcha zapatista?

De acuerdo con información de la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, la marcha comenzará en punto de las 16:00 horas.

Punto de salida : Hemiciclo a Juárez.

: Hemiciclo a Juárez. Destino: Zócalo capitalino.

Debido a ello se prevén afectaciones en vialidades como avenida Juárez, el Eje Central Lázaro Cárdenas y calles del primer cuadro de la Ciudad de México.

¿Cuáles son sus demandas?

Según los datos de la agenda de la SSC, la marcha del Congreso Nacional Indígena será en el marco de la “Jornada de lucha y resistencia en defensa de ‘El Común’ y en contra de la guerra contra los pueblos zapatistas”.

Además, la marcha “¡Porque la dignidad y la tierra no se negocian, se defienden!” será “para exigir el cese a los ataques, hostigamientos y manipulación que hacen los tres niveles de gobierno en México hacia los pueblos bases de apoyo zapatistas por el asunto de la ‘tierra recuperada’ ante una inminente agresión a la comunidad zapatista”.

¿Anarquistas podrían causar daños?

En su reporte, la SSC advirtió que no se descarta que se sumen a la movilización en apoyo grupos con perfil anarquista que realicen pintas durante el desarrollo de sus actividades.

Añadió que estás son las organizaciones que participarán en apoyo de la marcha:

Comunidad Indígena Otomí Residente en la Ciudad de México, Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, Red Universitaria Anticapitalista, Red de Resistencia y Rebeldía AJMAQ, Mujeres y la Sexta, Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, Juventud Comunista de México.

Así como el Frente de Resistencias Contra la Represión, Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal con el Congreso Indígena de Gobierno, Resistencias Enlazando Dignidad-Movimiento y Corazón Zapatista, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Movimiento Agrario Indígena Zapatista y Mazatecas por la Libertad.

