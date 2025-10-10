Marchas HOY 10 de Octubre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy viernes 10 de octubre de 2025.

Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 13 concentraciones, 5 rodadas ciclistas y 23 eventos de esparcimiento durante la jornada de este viernes en la capital del país.

Marchas

Cuauhtémoc

16:00 Horas. El Congreso Nacional Indígena marchará del Hemiciclo a Juárez con destino al Zócalo capitalino.

Concentraciones

Miguel Hidalgo

08:00 Horas. ‘El Partido de los Comunistas’ se reunirá en el Complejo Cultural 'Los Pinos' en Calz. del Rey, Col. Bosque de Chapultepec 1ª. Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

Cuauhtémoc

09:00 Horas. ‘Trabajadores Electricistas de Aclaraciones’ se concentrarán en Plaza de Constitución y Moneda, Col. Centro Histórico. Acudirán a entregar su pliego petitorio.

Rodadas ciclistas

Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc

El Colectivo “Red Bicis, Tierra y Libertad” rodarán de:

14:30 Horas. Estela de Luz y Hemiciclo a Juárez.

Para acudir en apoyo a la marcha que partirá rumbo al Zócalo en defensa de los pueblos zapatistas.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 10 de octubre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

