Marchas CDMX Hoy, Domingo 19 de Abril 2026: Cierres y Alternativas Viales.

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy domingo 19 de abril de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan dos marchas, 17 concentraciones, ocho rodadas ciclistas y 28 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este domingo en la capital del país.

Marchas

Cuauhtémoc

11:00 Horas. El movimiento “Somos Generación Z México” marchará del Monumento a la Revolución al Zócalo capitalino para exigir acciones contra la violencia, desapariciones e inseguridad.

12:00 Horas. La colectiva “Hijas de la Cannabis” se concentrará en el Ángel de la Independencia y marchará al Hemiciclo a Juárez en demanda de la despenalización y regulación del cannabis.

Concentraciones

Cuauhtémoc

08:30 Horas. Trabajadoras sexuales unidas e independientes se concentrarán en el exterior del Hotel “Maga”, en la colonia Obrera, en protesta por la implementación de la “Ciclovía Tenochtitlán”.

09:00 Horas. La Liga Cultural Antifascista realizará un “Maratón Cultural Antifascista” en el Monumento a la Revolución, con actividades artísticas y acopio solidario.

Video: Avanza Marcha Pro Palestina en Carriles Centrales de Reforma hacia la SRE.

Miguel Hidalgo

06:30 Horas. Integrantes de Boicot, Desinversiones y Sanciones, México, partirán de la Estela de Luz en una carrera en solidaridad con Palestina.

Cuajimalpa

11:00 Horas. El Refugio Franciscano realizará el evento “Croquetón para los Franciscanitos” en sus instalaciones para recaudar alimentos e insumos en apoyo a animales resguardados.

Rodadas ciclistas y motociclistas

08:00 Horas. Mega rodada “La Gran Tenochtitlán” partirá del Zócalo capitalino con destino al Estadio Banorte.

10:00 Horas. “Pedaleando con los Museos” rodará de la Glorieta de la Palma hacia distintos recintos culturales del Centro Histórico.

15:00 Horas. Integrantes de “Jales Tepito Morelos” rodarán de avenida del Trabajo y Rivero, en la colonia Morelos, con destino por definir.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 19 de abril de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

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