Marina Asegura Más de Una Tonelada de Cigarros de Procedencia Ilícita en el AICM

La Secretaría de Marina (Semar) informó que personal naval en coordinación con la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), aseguró más de una tonelada de cigarros de procedencia ilícita.

Mediante un comunicado, la Marina informó que se trata de aproximadamente 72,000 cajetillas con un total de 1,440,000 cigarros en el interior de 120 cajas de procedencia ilícita, provenientes de diferentes países.

La mercancía de procedencia ilícita representa aproximadamente 1,100 (mil cien) millones de pesos, misma que ha sido puesta a disposición de las autoridades competentes para la integración de las carpetas de investigación correspondientes.

Noticia relacionada: Marina Desmantela 2 Laboratorios Clandestinos en Durango, Valuados en Más de 21 MDP

Operativos en el AICM

Cabe destacar que, desde septiembre del 2025 a la fecha, en más de 60 operaciones en instalaciones aeroportuarias de la capital del país, se han asegurado:

Casi 12 millones de cajetillas de cigarros de procedencia ilícita, que representan un peso alrededor de 144 toneladas.

La Marina indicó que estos aseguramientos se realizaron como parte de operaciones de vigilancia y análisis de riesgo, aplicadas a mercancías de importación, detectando diversas irregularidades, entre ellas:

Irregularidades en la documentación, rutas logísticas y perfiles de los envíos.

Es así que el personal naval con binomios caninos lograron detectar cargamentos ilegales antes de su ingreso al mercado nacional.

Este tipo de mercancía ilícita suele estar vinculada a redes de contrabando y delincuencia organizada, cuyos ingresos se utilizan para financiar otras actividades criminales, por lo que su aseguramiento constituye un golpe relevante a las estructuras financieras de estos grupos.