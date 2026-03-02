Marina Desmantela 2 Laboratorios Clandestinos en Durango, Valuados en Más de 21 MDP

La Secretaría de Marina a través de la Armada de México informó hoy, 2 de marzo de 2026, que personal naval localizó y neutralizó dos laboratorios clandestinos, dedicados a la producción de presunta droga, en inmediaciones del poblado de La Galancita, Durango.

Mediante un comunicado, la Marina destacó que este aseguramiento representa un golpe significativo a las estructuras logísticas de la delincuencia organizada, que corresponde aproximadamente a 21, 404, 917 millones de pesos; "evitando así que estas sustancias ilícitas lleguen a las calles y contribuyendo a la seguridad de las familias mexicanas".

Noticia relacionada: Aseguran Laboratorio Clandestino de Metanfetamina en Ensenada; Hallaron Fosas con Químicos.

Operativos en Durango

La Secretaría de Marina detalló que en el primer laboratorio, se localizaron:

1,000 litros de ácido clorhídrico, que se encontraba en cinco tambos; 100 litros de gasolina, que se encontraban en dos bidones; 2,200 litros de cloro, que se encontraban en once tambos; 200 litros de tolueno, que se encontraban en un tambo; 600 litros de solvente que se encontraban en tres tambos; 600 litros de alcohol bencílico, que se encontraban en tres tambos; 1,900 kilogramos de carbón; 1,000 kilogramos de sosa caustica y una caja de 1,000 kilogramos de cianuro.

Además de cuatro reactores, dos molinos de aluminio, 23 tanques de gas LP de 30 litros, un colador, cuatro cuadritanques de 1,200 litros y tres tinas de 600 litros.

En el segundo laboratorio, se localizaron aproximadamente 200 kilogramos de producto terminado con características similares a la droga conocida como cristal. Además de:

300 litros de ácido fórmico, 1,750 litros de precursor P2P, 300 litros de alcohol, 20 litros de gasolina, 60 kilogramos de cianuro.

Asimismo, un reactor, un destilador, dos condensadores, cuatro cilindros de gas de 30 kilogramos, tres cilindros de 50 kilogramos.

Lo anterior, fue inhabilitado en su totalidad, para evitar su reutilización en la producción de droga.

Historias rcomendadas:

Con información de N+.

Rar

